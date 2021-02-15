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「人體製皂機」之亂　財經網美揭真相遭出征！279字再打臉

▲愛莉莎莎。（圖／翻攝自愛莉莎莎Instagram）

▲愛莉莎莎。（圖／翻攝自愛莉莎莎Instagram）

記者黃翊婷／綜合報導

YouTuber愛莉莎莎拍片實測「喝橄欖油排膽結石」民俗療法引發爭議，財經網美胡采蘋曾對此發表評論，卻遭到部分網友出征質疑沒有打過皂。她14日再度於臉書PO出醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）的相關文章並回擊，「我連面霜乳液都自己做，還拍照貼在網路過，你是不是把打皂想太難了？」

胡采蘋日前曾在臉書粉絲專頁PO文討論愛莉莎莎的「喝橄欖油排膽結石」影片，並解釋愛莉莎莎喝大量橄欖油和葡萄柚汁會排出「綠色的膽結石」，主因為橄欖油是三酸甘油脂，葡萄柚汁則是大量的鉀離子，「所有製作手工皂的人馬上就會笑粗乃（出來），這不就是平常熟悉的做皂配方」。

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▲▼財經網美胡采蘋。（圖／翻攝胡采蘋臉書）

▲胡采蘋。（圖／翻攝胡采蘋臉書）

「那個真的不是什麼膽結石！」胡采蘋在該篇文章中提到，當植物油（動物油）加氫氧化鈉加溫會變成手工皂液體，倒進模型就會變成固體手工皂；另外，若不想皂液凝結成固體，只要把氫氧化鈉改成氫氧化鉀，因為鉀不容易結晶，就可以做出液體皂，取代沐浴乳的使用，所以愛莉莎莎提到的膽結石，只是一般大家在燒杯內製作的皂液。

然而，文章公開之後，有網友對胡采蘋提出質疑，認為她根本沒有打過皂。對此，胡采蘋14日再度PO出一篇279字的文章，並附上醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）的相關文章回擊，「都已經把排出的皂化石拿去化驗了，怎麼還有人留言說不會有皂化反應，還說我沒打過皂？我連面霜乳液都自己做，還拍照貼在網路過，你是不是把打皂想太難了？」況且《刺胳針》是超權威期刊，現在還有人要攻擊這本期刊，實在令人匪夷所思。

這邊有那篇Lancet期刊文章的解釋，並不是喝下去油和葡萄柚汁都是酸性、在胃裡遇到胃酸不會有皂化反應，膽汁胰液小腸汁都是鹼性的。 都已經把排出的皂化石拿去化驗了怎麼還有人留言說不會有皂化反應，還說我沒打過皂？我連面霜乳液都自己做，還拍照貼...

Emmy追劇時間發佈於 2021年2月14日 星期日

至於這場「人體製皂機」之亂，愛莉莎莎已在14日晚間正式道歉，後續也會將兩部影片下架以示負責，「對我的資訊內容不夠謹慎來道歉」；但她解釋，拍片的初衷是因為有一段時間身體狀況很差，最近幾個月身體明顯改善，才會急著把經驗分享給大家，「但是這個方法可能不適用於每個人、也尚未獲得主流醫學的認可，甚至對特定族群有危險性」。

此外，愛莉莎莎也呼籲，各種療法都有各自的支持者，「在做之前，一定要去諮詢專業醫生」，並且承諾未來拍攝任何不熟悉領域的題材，一定會請教專業人士協助補足資訊。最後她表示，透過這次事件認知到身為一個有影響力的網紅，說的話、做的事都必須要查證，不能單憑自身經驗就想分享，未來行事會更加謹慎。

▼愛莉莎莎道歉。（圖／翻攝YouTube／愛莉莎莎Alisasa）

▲愛莉莎莎道歉。（圖／翻攝YouTube／愛莉莎莎 Alisasa）

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