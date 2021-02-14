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愛莉莎莎第一步走錯！名醫曝經驗「有錯誤就道歉」：最忌諱硬拗

▲愛莉莎莎叫粉絲留電話抽獎惹議。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

▲謝宗學認為，愛莉莎莎第一時間就應該先道歉。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

記者施怡妏／綜合報導

YouTuber愛莉莎莎拍片實測「喝橄欖油排膽結石」的民俗療法，被台大兒科醫師「蒼藍鴿」質疑，她12日發表影片反擊，卻又遭到許多醫療人員批評，於13日晚間發文道歉。對此，急診科醫師謝宗學表示，成立粉專8年即使小心翼翼仍會出錯，若能即時的道歉與更正，才是該有的態度，「硬拗越久傷害越大」。

謝宗學在個人臉書「Dr. E 小兒急診室日誌」發文，對於蒼藍鴿和愛莉莎莎「肝膽排石法」的爭議，認為皂化石就是皂化石，沒什麼好再爭辯的，「不過我今天想說的不是化學實驗的結果，而是身為醫學知識傳播者該有的態度」。

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謝宗學擁有多張醫師證照，在兒科和急診室也有多年的臨床經驗，但他依然擔心出錯，「在網路上發表醫學知識文章時，仍然戒慎恐懼，深怕有所疏漏造成錯誤知識傳播」，因為醫師的身分，說出來的話、寫出來的文字更有公信力、更容易讓人信服，萬一出錯造成的影響和傷害遠比普通人大很多。

▲愛莉莎莎道歉。（圖／翻攝自IG）

▲愛莉莎莎道歉。（圖／翻攝自YouTube／愛莉莎莎 Alisasa）

他表示，最常見的出錯狀況，是引用過時的資訊或期刊內容，有更新資訊或最新論文沒有追蹤到，再來是英文翻譯出現錯誤，造成中文和原文內容上的差異，「只要被網友質疑，我馬上會重新審視文章內容和再次搜尋醫學期刊，經查證確定文章內容有錯誤，立即的作法是道歉和修改文章內容，甚至刪除整篇文章」。

針對愛莉莎莎的道歉文，他表示，「道歉的事件是佔用時間和臨時關留言，並不是針對文章內容，此外，沒有下架任何影片」，即使不是醫療背景，有百萬追蹤的 YouTuber，仍然有巨大的影響力，「網路上公關危機處理最忌諱硬拗，硬拗越久傷害越大」，在發表醫學相關文章或影片時，真的需要反覆確認內容是否正確，多方面詢問專家意見，才能將出錯的機率降到最低。

連續夜班，赫然發現錯過了很多事情⋯⋯ 關於兩位 YouTuber （蒼藍鴿和愛莉莎莎)...

Dr. E 小兒急診室日誌發佈於 2021年2月13日 星期六

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