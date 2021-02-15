　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲2月底公布後疫情時代白皮書　拚2021年數位轉型

▲▼台北市長柯文哲出席「雲端最前線」節目。（圖／雲端最前線）

▲台北市長柯文哲接受「雲端最前線」節目專訪。（圖／雲端最前線）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎肆虐，全球經濟市場都受到衝擊，不少產業被迫轉型。手握悠遊卡公司經營權的台北市長柯文哲，看準未來消費方式將大大依賴「0接觸經濟」，大力推動電子支付，從領三倍券到繳學費，「電子支付」成為台北市數位轉型的先鋒；他表示，大概2月底就會開始公布後疫情時代，台北市政府的產業政策白皮書，「在2021年把整個數位轉型做上去」。

台北市長柯文哲接受ETtoday「雲端最前線」過年特別節目專訪，大談近來熱議的新冠肺炎疫情、疫苗、疫後轉型等話題。受到新冠肺炎重創，台北市身為台灣首都，在疫後經濟的振興與轉型上，具有指標與示範地位。

談到這次疫情肆虐全球，台灣能得以保持經濟正成長，連醫師出身的柯文哲都稱讚，2020年台灣防疫做得不錯，確診案例不多，「那事實上還有一個更成功的地方是，我們的經濟受損不重」；柯說，失敗為成功之母，有去檢討2020年台灣在防疫成功外，有哪些應該改進的，其中有一個就是數位轉型。

柯文哲直言，當時在講防疫、紓困、振興，這邏輯是錯的，「是防疫、紓困、轉型，因為這個世界再也回不到以前那個樣子」。他特別點出，在領消費券時，「只有8%的人是領紙張以外，所以悠遊卡、信用卡、電子支付，總共才佔8%」，直言這是一個危機，「不能利用這個危機做數位轉型，是我們一個缺點」。

因為過去便不斷推動數位基礎建設的布置，台北市政府這次也把握段換三倍券的機會加碼補貼，推出敬老卡刷3000元補4000元方案，硬是比中央的政策多出1000元，用「利誘」方式順利讓台北市38％的長者透過敬老卡加值，「我們第1個月，就有11萬長者刷掉3000元」；之後還趁勝追擊，推出刷滿3000元「再刷多少補多少」的政策，「所以很難想像，我們老人變成台北市數位轉型的先鋒」。

數位轉型的另外一個示範，則是高中生。柯文哲說，高中生當時使用率才25%，「我就把教育局長K一頓，我就說老人38％，你高中生才25％」，後來9月開學時用電子支付交學費，全台北市有超過一半、55％是使用電子支付繳交。

「其實是這樣，危機就是轉機。」柯文哲說，當時有跟民生相關的9個局處，分別做產業座談，邀來產、官、學三方與談，討論在疫情之後有哪些需要改變的，「我們現在正在整理，大概2月底就會開始公布後疫情時代，台北市政府產業政策白皮書」。

「重點摘要就一句『數位轉型』。」柯文哲舉例，所有里長用平板更有效率，比方說去打疫苗，怎樣打得快又不會重複打？這也是為什麼要發展「台北通APP」，一個人在台北市要帶身分證，因為後面有條碼，啊不然就是有QR code的台北通，「這樣整個數位基礎建設做起來，應該會更快」。

柯文哲表示，台北市政府用電子發票已經到92%了，現在要看電子發票怎麼進到私人產業，把商圈夜市的無現金交易全部推起來。柯強調，台灣在疫情的地方沒有做好的是轉型，「這是我們一個弱點，在後疫情時代，台北還是台灣的領頭羊，所以我們在2021年把整個數位轉型做上去」。

ET快訊
汽車出現這「4種異音」　可能有些東西該換了
黃靖倫「1讚1元」安太座　總金額出爐崩潰：我的天啊
東森幣樂透「神人狂中109萬」　今晚快來抱走600萬
泰國陰牌竟是割女性陰部做成　龍婆YUNI製品價格曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

李貴敏批蘇揆「武漢肺炎」掛嘴邊：別再沉溺於川普時代的仇中路線

擋豬內臟護駕、破防陳玉珍　民進黨在立院靠她「一女當關」

影／任期剩2年！柯文哲預告3建設收場、2大工程將開工

疫苗來了！柯文哲：依「保存狀況」設定不同注射場域

台北未來有2大計畫！柯文哲談2024：2023再認真選就可以了

影／為北市打造城市美學！柯P：公車站牌、座椅都要有設計

柯文哲2月底公布後疫情時代白皮書　拚2021年數位轉型

柯文哲自稱擁護中央、誇陳時中！老實樹立刻倒　網友笑翻

雙北正妹發言人合體！　被問「想跟誰喝下午茶」學姐秒回：侯市長

朱、侯合照較勁趙少康？2小時刪文　侯友宜：打招呼5分鐘就離開

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

濫用愛心！婦趁過年搬光捐贈物資　主辦人怒PO網...熱心民眾暖補貨

初二去廟祭改！柴柴虔誠趴拜墊　師父揮旗：母湯好吃懶做要乖乖

食物全壞！2男拔愛心冰箱插頭　鋼鐵爸怒斥：一定要抓出惡劣人

太好買！蔡英文逛《東森寵物雲》　掃年貨「一推車戰利品」全都露

蔡英文隔著玻璃跟「牠」說話　自掏腰包替流浪貓加菜超暖心

李貴敏批蘇揆「武漢肺炎」掛嘴邊：別再沉溺於川普時代的仇中路線

擋豬內臟護駕、破防陳玉珍　民進黨在立院靠她「一女當關」

影／任期剩2年！柯文哲預告3建設收場、2大工程將開工

疫苗來了！柯文哲：依「保存狀況」設定不同注射場域

台北未來有2大計畫！柯文哲談2024：2023再認真選就可以了

影／為北市打造城市美學！柯P：公車站牌、座椅都要有設計

柯文哲2月底公布後疫情時代白皮書　拚2021年數位轉型

柯文哲自稱擁護中央、誇陳時中！老實樹立刻倒　網友笑翻

雙北正妹發言人合體！　被問「想跟誰喝下午茶」學姐秒回：侯市長

朱、侯合照較勁趙少康？2小時刪文　侯友宜：打招呼5分鐘就離開

唐西奇轟44分無奈最後一擊失手　拓荒者阻斷獨行俠4連勝

愛上校園風雲人物…卻是男玩伴親哥！　3部「暢銷小說改編電影」激出少女心

投球失憶症讓柯良宗無法再蹲捕　繞一圈回饋基層

李貴敏批蘇揆「武漢肺炎」掛嘴邊：別再沉溺於川普時代的仇中路線

研究揭「染疫康復恐出現無精症」　羅一鈞：樣本不夠、無對照組

iPhone只錄自己想聽的！教授談魯迅…隔壁「男友攤牌劈腿」全都錄

無視小尺寸銷量差　蘋果將如期發表iPhone 13 mini

部桃「剩2人血清結果未明」　陳時中：最快2/19恢復營運！

部桃事件讓醫護大規模隔離！陳時中提3點「學到的教訓」檢討

「長方形錶」優雅指數完勝！卡地亞、香奈兒　六款戴出貴婦氣質

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

政治熱門新聞

蔡英文邀請網紅到總統官邸吃飯　雞排妹有事缺席

貧困兄妹流淚收下過年新衣　羅紹和：儘快幫他們蓋廁所

趙少康27年前辯論會高喊「中華民國萬歲」

你還記得嗎？　回顧韓國瑜10句「庶民語錄」

奈良美智抵台！蔡英文信件曝　準備巧克力小籠包到旅館

高嘉瑜連唱金曲要平反：我根本超會唱

空軍初四一早升空實施驅離任務　共機也廣播回應

台北旅遊警示亮紅燈　含兒童新樂園、西門町

金門戰地女兒陳玉珍　一身勁裝霸占主席台

王定宇批馬英九：無視新疆慘狀　被唾棄剛好

錢震宇：民進黨執政台灣更加對立、分歧

馮世寬脫西裝帥翻　金句總回顧　

孫大千批王定宇：抹紅馬英九前　先Google搞清楚事實

爭取提名參選屏東縣長　蘇清泉春節廟宇參拜

更多熱門

相關新聞

專訪柯文哲　如何率北市科技戰「疫」？

專訪柯文哲　如何率北市科技戰「疫」？

具醫生背景的台北市長柯文哲，一路由醫病到醫國、治病到治國，如今更被外界視為角逐2024總統大位的有力人選。面對任期剩下2年，如今的柯文哲對「國家治理」有什麼樣的定義及想像？又有哪些政治理念尚待實現？《雲端最前線》15日專訪台北市長柯文哲，與主持人楊文嘉暢談施政理念，以及一位醫生的從政之路。

陽金公路坍方　北市新工處拼15日搶通雙車道

陽金公路坍方　北市新工處拼15日搶通雙車道

走廊樓梯不得堆雜物　違者最高開罰20萬

走廊樓梯不得堆雜物　違者最高開罰20萬

柯文哲喊話陳佩琪：一起變老公公與老婆婆

柯文哲喊話陳佩琪：一起變老公公與老婆婆

柯文哲「這個長度」跟馬英九一樣

柯文哲「這個長度」跟馬英九一樣

關鍵字：

柯文哲柯P台北市

讀者迴響

熱門新聞

快訊／輾狗男靈堂下跪！含淚道歉：我才是畜生

她沒穿胸罩出門！竟被警逼掀開衣服

合照比OK手勢　環球影城員工開除

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

愛莉莎莎認錯！下架「喝油排膽結石法」2影片

小馬雲被趕回農村！邋遢現況曝

小薰帶父母約吃飯　鄭人碩大遲到

雲林輾狗男600字道歉了　求網友放過家人

兒目睹媽媽幫叔叔吞吐　狠母：告訴爸爸就打死你

南鯤鯓國運籤4字藏頭文？網：嚇死

彰化凌晨試車2死　死者身分曝光

丫頭、瑤瑤淚崩！ 5對閨蜜情逼哭網

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

起底愛莉莎莎高學歷背景！

快訊／朋友聚會疑試車！彰化死亡車禍2死1傷

更多

最夯影音

更多
雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍
可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面