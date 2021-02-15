柯文哲2月底公布後疫情時代白皮書　拚2021年數位轉型





▲台北市長柯文哲接受「雲端最前線」節目專訪。（圖／雲端最前線）

記者陳家祥／台北報導

新冠肺炎肆虐，全球經濟市場都受到衝擊，不少產業被迫轉型。手握悠遊卡公司經營權的台北市長柯文哲，看準未來消費方式將大大依賴「0接觸經濟」，大力推動電子支付，從領三倍券到繳學費，「電子支付」成為台北市數位轉型的先鋒；他表示，大概2月底就會開始公布後疫情時代，台北市政府的產業政策白皮書，「在2021年把整個數位轉型做上去」。

台北市長柯文哲接受ETtoday「雲端最前線」過年特別節目專訪，大談近來熱議的新冠肺炎疫情、疫苗、疫後轉型等話題。受到新冠肺炎重創，台北市身為台灣首都，在疫後經濟的振興與轉型上，具有指標與示範地位。

談到這次疫情肆虐全球，台灣能得以保持經濟正成長，連醫師出身的柯文哲都稱讚，2020年台灣防疫做得不錯，確診案例不多，「那事實上還有一個更成功的地方是，我們的經濟受損不重」；柯說，失敗為成功之母，有去檢討2020年台灣在防疫成功外，有哪些應該改進的，其中有一個就是數位轉型。

柯文哲直言，當時在講防疫、紓困、振興，這邏輯是錯的，「是防疫、紓困、轉型，因為這個世界再也回不到以前那個樣子」。他特別點出，在領消費券時，「只有8%的人是領紙張以外，所以悠遊卡、信用卡、電子支付，總共才佔8%」，直言這是一個危機，「不能利用這個危機做數位轉型，是我們一個缺點」。

因為過去便不斷推動數位基礎建設的布置，台北市政府這次也把握段換三倍券的機會加碼補貼，推出敬老卡刷3000元補4000元方案，硬是比中央的政策多出1000元，用「利誘」方式順利讓台北市38％的長者透過敬老卡加值，「我們第1個月，就有11萬長者刷掉3000元」；之後還趁勝追擊，推出刷滿3000元「再刷多少補多少」的政策，「所以很難想像，我們老人變成台北市數位轉型的先鋒」。

數位轉型的另外一個示範，則是高中生。柯文哲說，高中生當時使用率才25%，「我就把教育局長K一頓，我就說老人38％，你高中生才25％」，後來9月開學時用電子支付交學費，全台北市有超過一半、55％是使用電子支付繳交。

「其實是這樣，危機就是轉機。」柯文哲說，當時有跟民生相關的9個局處，分別做產業座談，邀來產、官、學三方與談，討論在疫情之後有哪些需要改變的，「我們現在正在整理，大概2月底就會開始公布後疫情時代，台北市政府產業政策白皮書」。

「重點摘要就一句『數位轉型』。」柯文哲舉例，所有里長用平板更有效率，比方說去打疫苗，怎樣打得快又不會重複打？這也是為什麼要發展「台北通APP」，一個人在台北市要帶身分證，因為後面有條碼，啊不然就是有QR code的台北通，「這樣整個數位基礎建設做起來，應該會更快」。

柯文哲表示，台北市政府用電子發票已經到92%了，現在要看電子發票怎麼進到私人產業，把商圈夜市的無現金交易全部推起來。柯強調，台灣在疫情的地方沒有做好的是轉型，「這是我們一個弱點，在後疫情時代，台北還是台灣的領頭羊，所以我們在2021年把整個數位轉型做上去」。