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「亞洲波神」巧巧遭爆染病墮胎　怒告周刊求償400萬結果曝

▲▼「亞洲波神」巧巧（王騴之）。（圖／記者孫于珊攝）

▲「亞洲波神」巧巧遭爆料染病墮胎，怒控周刊不實報導求償400萬元，北院日前判賠50萬元。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者羅志華／台北報導

曾以「亞洲波神」稱號活躍的藝人巧巧，2016年間遭週刊爆料與小開交往，卻因染病墮胎，讓她氣得提告報導記者，檢方調查時，發現爆料來源是朱姓經紀人，高等法院依誹謗罪，判朱男4月徒刑、不實報導的記者拘役59日；巧巧另向周刊及記者求償400萬元，北院日前判賠50萬元。

巧巧提告指出，周刊於2016年5月間，向朱姓經紀人探聽巧巧流產一事，不料朱男竟不實爆料，指她與小開交往因染病墮胎，而記者更進一步杜撰內容，報導小開男友在得知巧巧懷孕後，增加性行為次數，並常在完事後要她拿掉小孩，最後因劈腿害巧巧染病，不得不墮胎等不實情節，害她身心受創、工作大受影響，求償400萬元。

周刊認為，巧巧為藝人，與媒體間是互相拉抬，記者報導前，已向朱姓經紀人查證，甚至出刊前電訪巧巧，也不見她有反駁，甚至還向記者道謝，後續爆發糾紛後，巧巧說只要記者願指證朱男就不告，記者也照做了，巧巧仍提告求償沒道理。

法院調查後認為，巧巧是早期破水終止懷孕、不是墮胎，且男友也不是小開，而從朱男與記者間的對話，「坦白講我現在就是討厭她（巧巧），我們寫的重點實際上是要踩巧巧」等語，顯見朱男根本不知巧巧男友是誰，卻瞎掰負面內容攻擊，而記者也沒向巧巧確認男友背景、流產原因。

至於巧巧向記者道謝部分，僅是針對，記者沒有要寫她「買兇殺人」等不實傳聞，法官認定周刊報導未經合理查證，爆料私事也無關公益，判周刊與記者應連帶賠償50萬元。

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