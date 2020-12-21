婆婆幫坐月子！人妻堅持「30萬住月子中心」：離婚或墮胎　網曝神招

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

網搜小組／周亭瑋報導

一名人妻目前懷孕3個月，計畫產後砸30萬元住月子中心，然而婆婆得知後，主動攬下幫忙坐月子的任務，希望夫妻倆能省下這筆錢，聞言她堅決不妥協，甚至氣得丟出兩條退路，引爆兩派論戰。

網友在PTT發文提到，「朋友剛剛宣布他老婆懷孕3個月了，本來很恭喜他，但他卻愁眉苦臉，原來他媽要幫忙坐月子，不希望再花30萬去月子中心，結果他老婆爆氣中。」

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在這件事情上，朋友妻子全然不給討論的空間，氣噗噗表示，如果不讓她去月子中心，只剩兩條路可走，一是離婚，要不然就墮胎。

一席話讓原po驚呆，不禁想問「有這麼嚴重嗎？婆婆都願意花心力幫忙坐月子了，女方在不爽三X阿？自己人照顧還比較放心吧。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

對此，鄉民紛紛回應，「最後婆婆累了，媳婦就放生，墮胎離婚吧，連月子中心都擔不起」、「本來就不爽離婚阿！有啥大不了的？為啥一定要誰妥協誰」、「一個月30萬是真的比較誇張，我們是21天10萬，已經是覺得很棒的了」、「擔不起就離婚」、「傻孩子，你只要包個10萬給岳母，撒嬌一下，月子中心基本省下來」、「30天談到20萬可以住到不錯的了」。

不過，也有許多人認為，的確不要給婆婆坐月子，「這樣會有壓力，也不專業，可以考慮請月嫂」、「墮胎離婚+1，婆婆幫坐月子無法想像，除非是天使婆婆」、「沒女生想讓婆婆做吧，用膝蓋想都知會吵翻」、「有時候婆婆要來顧，媳婦還會覺得不自在，寧願去月子中心比較舒服」、「教你一招，請你岳母來做，母女比較好相處」。