女記者愛上養蜂人！47天就閃婚遠嫁　結果被家暴「打到尿失禁」

記者蔡儀潔／綜合報導

與心愛之人過上世外桃源般的生活，是大陸知名女記者馬金瑜的童話夢，她在一次採訪中認識了扎西，47天後便決定閃婚，遠嫁到青海貴德縣，兩人一起養蜂養花、做助農電商，一度成為媒體界的美談，然而愛情童話破滅，她控訴遭遇家暴且丈夫不停出軌，只好帶著3個兒子逃離藏區，引發熱議。

▲網紅「拉姆」早前在直播時，被前夫放火燒死，引發社會譁然，令大陸網友更關注家暴事件。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，馬金瑜曾在大陸官媒《南方周末》、《新京報》任職，獲得過許多新聞大獎。2012年一次採訪中，她遇到蜂農扎西，兩人相戀47天後，她便嫁到位於青海西南部的貴德縣，而後還透過電商開設名為「草原珍珠」的微店，幫偏遠牧區的生態食材找到銷路。

然而馬金瑜6日在發出題為《另一個「拉姆」》的文章，自述多次被家暴，2015年一次丈夫喝醉酒，暴打突然開始了，「我的眼睛登時模糊了，拳頭不斷砸在我的頭，頭被擊打的瞬間，我的小便失禁了...。」

文章接著寫道，當晚的毆打一直持續到早上，但她卻沒有報警，自行到醫院治療，並發現自己懷上第三胎。

▲馬金瑜與扎西的合照。（圖／翻攝自澎湃新聞）

僅僅1個月之後，馬金瑜發現丈夫出軌一名女工人，她上前質問卻被一腳踹在肚子上，開始流血，隨後躲到身為祖傳彝醫的朋友家，儘管一直流血，她還是把孩子保住了。

此外，丈夫扎西2017年出軌一名藏族女大學生，馬金瑜要求離婚卻遭對方拒絕，期間依然經營微店，借錢入貨、交房租、向工人發薪資，交孩子學費。2018年，她終於忍無可忍，帶著3個孩子離開丈夫。

然而扎西卻持相反說法，他7日受訪時表示，兩人已經3年沒有見面，直到6日晚間相關文章發出後，才知道的馬金瑜近況，「讓我太吃驚了！」

扎西強調馬金瑜說法不實，稱兩人雖然有矛盾，但沒有打架，文章中「被打到眉骨骨折」，是帶孩子去西寧檢查身體，回來路上發生了事故，一家人都有受傷。

▲ 馬金瑜曾以商人身份，在TED Talk演講。。（圖／翻攝自澎湃）

對於妻子的出走，扎西也不明白是為什麼，稱馬金瑜突然發出這樣一個稿件，搞的這麼轟動，「是想火一把還是怎麼的？」

消息傳出後，在微博掀起超高討論度，在不少人抨擊家暴行為的同時，有人指出事件疑點，包括遇到家暴竟從未報警、沒有尋求當地婦聯的幫助，這與多年記者的身份和甚至不太符合等。

曾經一起共事的同行也表示質疑，翻出馬金瑜於2015至2017年間，仍在對外宣講愛情童話，形容扎西的心「像山上的泉水一樣」，雖然不說話但是一個「很有靈性的人」；她還曾跑去大學演講，要學生相信愛情，「哪怕下一步是懸崖，不要怕，跳」。

目前，貴德縣婦聯、縣委宣傳部、新街鄉黨委已介入調查。大陸中央政法委也注意到此事，指出家暴不是家務事，全社會都應「零容忍」。