商人打造的美味騙局　滑鼠點幾下合成器自動調出完美香味

▲商人用「香料」包裝食物，吃起來很美味，但不見得有營養。（圖／取自免費圖庫pixabay）

精選書摘

作者／馬克‧史蓋茲克

摘自／《美味陷阱：你吃的是食物不是食物！揭發假天然、真添加的味覺騙局》

●稀釋。

當真正的食物變得平淡無味，失去討好人類的能力，我們就興趣缺缺了；於是廠商便將食物加以改造，但其中的營養也隨之減少了。

●失去營養。

當我們從自然界中取得香料時，我們體驗到了食物的滋味，但是卻沒有得到纖維素、維生素、礦物質、抗氧化劑、植物次級代謝物等這些營養。在大自然界，香味原本總是伴隨營養而來。

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●多重虛假。

人類天生就渴求吃多樣性的食物，這是確保人類能獲得多種飲食來源的天性之一。

假調味料使得食物看起來似乎都很營養，但實際上並非如此。

●認知欺瞞。

偽香味會欺騙心智。一個八歲小孩的母親，會以為達能草莓閃電奶昔是不錯的課後點心，而且在嚐過之後也相信這個產品中含有草莓，但事實上根本不是這麼回事。

●情緒欺瞞。

香料科技會操控心智中體驗情感的部分。偽香料盜用了食物與香味間曾建立的連結，而以大量的熱量加以替換。你吃下肚後的確會心情愉快，但的營養成分卻變少了。

●味道與營養的混淆。

偽香料在劫持味道與營養之間的關聯性後，本質上就會讓人產生錯誤的預期。人類之所以肥胖的主要原因之一，是因為太渴望食物，而以至於無法分辨食物的本質。人們把香料強行加入食物中，卻又不提供相應的營養成分，這樣的食物也令人無法獲得飽足感。

有許多我們吃得太多的東西，像是精緻碳水化合物、高果糖玉米糖漿、糖，以及被外加的脂肪，這些東西在沒有添加合成香料的情況下是沒有香味的。我們大口吃下這些食物，是因為我們誤以為它們已經不是原本的那些壞食物。

以假亂真的虛擬香味無所不在

食物也是依循相同的偽裝模式，而且我們運用這種模式的技術也越來越好。以往，從天然化合物中找出各種味道化合物，然後在工廠中大量生產，往往需要經年累月的時間，光是香草就花了100年。但現在我們只要幾個星期，甚至幾天，就能夠完成這個工作。香料公司會派出研究團隊，到雨林或是橘子園中找尋能讓人眼睛為之一亮的新味道，然後這些化合物會被帶回總部分析，再加以複製。

2012年，全世界最大的香料製造商奇華頓風味香精公司就派了一個探險隊到墨西哥，希望能製造出「真實的芒果香料」。該公司甚至研發出一種稱為「虛擬香味合成器」的機器，這種喇叭狀的機器能夠即時混合各種香料，直到出現最理想的「櫻桃」或「草莓」香味。奇華頓也和一個專門研究兒童口味的「兒童委員會」機構共同合作，只要用滑鼠點幾下，這台虛擬香味合成器就能調配出深受小孩喜愛的完美櫻桃香味。

▲技術的進步，讓食物味道可以被製造出來，透過虛擬香味合成器就能調配「真實香味」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

我們對於模擬的假香味對牲畜動物會產生什麼效果想知之甚詳：在普洛凡沙的實驗中，在飼料中加入香料，羊在隔天就會吃進更多飼料。義大利的科學家是把黑麥草或苜蓿的香料灑到麥稈塊上，結果顯示山羊的確比較喜歡調味過的麥稈塊（尤其是黑麥草風味）。日本畜產草地研究所的科學家則是把香料灑在乾草上，後來也得到同樣的結果。

如果是為了讓山羊或羊吃乾草，這種結果的意義可能是正面的。但如果發生在兒童身上呢？一個七歲的小女孩會喜歡喝一瓶單純的糖水嗎，答案是：「不」。（我試過了，我的孩子就跟我說：「爸爸，這很噁心，太甜了。」）但是在糖水中添加一些香料之後，小孩子會覺得那嚐起來像是果汁，就能把整瓶喝完了。

每年都有無數由香料工廠粗製濫造滿足人類慾望的化合物，噴灑、灌注在食物中，而人們卻一直在吃這些超級不健康的食物。人類打造假食物的能力如此高強，使得分占可預防死亡因素首位與次位的抽菸和肥胖，這兩者間有共同的相似性。

★本文經時報出版授權提供，摘自《美味陷阱：你吃的是食物不是食物！揭發假天然、真添加的味覺騙局》