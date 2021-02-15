　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

商人打造的美味騙局　滑鼠點幾下合成器自動調出完美香味

▲▼香料,辣椒粉,非洲黑人粉,粉,粉末（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲商人用「香料」包裝食物，吃起來很美味，但不見得有營養。（圖／取自免費圖庫pixabay）

精選書摘
作者／馬克‧史蓋茲克
摘自／《美味陷阱：你吃的是食物不是食物！揭發假天然、真添加的味覺騙局》

●稀釋。
當真正的食物變得平淡無味，失去討好人類的能力，我們就興趣缺缺了；於是廠商便將食物加以改造，但其中的營養也隨之減少了。

●失去營養。
當我們從自然界中取得香料時，我們體驗到了食物的滋味，但是卻沒有得到纖維素、維生素、礦物質、抗氧化劑、植物次級代謝物等這些營養。在大自然界，香味原本總是伴隨營養而來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

●多重虛假。
人類天生就渴求吃多樣性的食物，這是確保人類能獲得多種飲食來源的天性之一。
假調味料使得食物看起來似乎都很營養，但實際上並非如此。

●認知欺瞞。
偽香味會欺騙心智。一個八歲小孩的母親，會以為達能草莓閃電奶昔是不錯的課後點心，而且在嚐過之後也相信這個產品中含有草莓，但事實上根本不是這麼回事。

●情緒欺瞞。
香料科技會操控心智中體驗情感的部分。偽香料盜用了食物與香味間曾建立的連結，而以大量的熱量加以替換。你吃下肚後的確會心情愉快，但的營養成分卻變少了。

●味道與營養的混淆。
偽香料在劫持味道與營養之間的關聯性後，本質上就會讓人產生錯誤的預期。人類之所以肥胖的主要原因之一，是因為太渴望食物，而以至於無法分辨食物的本質。人們把香料強行加入食物中，卻又不提供相應的營養成分，這樣的食物也令人無法獲得飽足感。

有許多我們吃得太多的東西，像是精緻碳水化合物、高果糖玉米糖漿、糖，以及被外加的脂肪，這些東西在沒有添加合成香料的情況下是沒有香味的。我們大口吃下這些食物，是因為我們誤以為它們已經不是原本的那些壞食物。

以假亂真的虛擬香味無所不在

食物也是依循相同的偽裝模式，而且我們運用這種模式的技術也越來越好。以往，從天然化合物中找出各種味道化合物，然後在工廠中大量生產，往往需要經年累月的時間，光是香草就花了100年。但現在我們只要幾個星期，甚至幾天，就能夠完成這個工作。香料公司會派出研究團隊，到雨林或是橘子園中找尋能讓人眼睛為之一亮的新味道，然後這些化合物會被帶回總部分析，再加以複製。

2012年，全世界最大的香料製造商奇華頓風味香精公司就派了一個探險隊到墨西哥，希望能製造出「真實的芒果香料」。該公司甚至研發出一種稱為「虛擬香味合成器」的機器，這種喇叭狀的機器能夠即時混合各種香料，直到出現最理想的「櫻桃」或「草莓」香味。奇華頓也和一個專門研究兒童口味的「兒童委員會」機構共同合作，只要用滑鼠點幾下，這台虛擬香味合成器就能調配出深受小孩喜愛的完美櫻桃香味。

▲▼櫻桃。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲技術的進步，讓食物味道可以被製造出來，透過虛擬香味合成器就能調配「真實香味」。（圖／取自免費圖庫pixabay）

我們對於模擬的假香味對牲畜動物會產生什麼效果想知之甚詳：在普洛凡沙的實驗中，在飼料中加入香料，羊在隔天就會吃進更多飼料。義大利的科學家是把黑麥草或苜蓿的香料灑到麥稈塊上，結果顯示山羊的確比較喜歡調味過的麥稈塊（尤其是黑麥草風味）。日本畜產草地研究所的科學家則是把香料灑在乾草上，後來也得到同樣的結果。

如果是為了讓山羊或羊吃乾草，這種結果的意義可能是正面的。但如果發生在兒童身上呢？一個七歲的小女孩會喜歡喝一瓶單純的糖水嗎，答案是：「不」。（我試過了，我的孩子就跟我說：「爸爸，這很噁心，太甜了。」）但是在糖水中添加一些香料之後，小孩子會覺得那嚐起來像是果汁，就能把整瓶喝完了。

每年都有無數由香料工廠粗製濫造滿足人類慾望的化合物，噴灑、灌注在食物中，而人們卻一直在吃這些超級不健康的食物。人類打造假食物的能力如此高強，使得分占可預防死亡因素首位與次位的抽菸和肥胖，這兩者間有共同的相似性。

《美味陷阱》（圖／時報出版提供）

★本文經時報出版授權提供，摘自《美味陷阱：你吃的是食物不是食物！揭發假天然、真添加的味覺騙局》

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
「中國最後一個原始部落」大火！400年老屋全燒光
大掃除挖出「7疊全新連號舊鈔」　網驚呼：去銀行最虧
兒目睹媽媽幫叔叔吞吐　狠母：告訴爸爸就打死你！小孩再生就有

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

牛年這些生肖健康運勢較差！少去醫院　命理師：另4種人易出意外

快訊／部桃1人血清微弱訊號「今再採檢」　陳時中1400說明

雪隧回堵5公里！國5北上恐塞15小時　初四「12條地雷路段」曝光

北港朝天宮國運籤「老鼠精亂宋朝」…廟方：萬事以和為貴

2021最旺產業Top 5出爐 「土」行業上半年先保業績

大腿內側現大片條狀瘀青…誤食藥物也未送醫　新北護理之家爆凌虐

初四湧北返人潮！高鐵午晚加開2班全車對號座列車

失去左手的「孤掌藝術家」　王蜀蕎浴火重生…注定不平凡　

他離開環保署返鄉接手臍橙園　為了感念爺爺20年前種下的樹苗

商人打造的美味騙局　滑鼠點幾下合成器自動調出完美香味

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

濫用愛心！婦趁過年搬光捐贈物資　主辦人怒PO網...熱心民眾暖補貨

太好買！蔡英文逛《東森寵物雲》　掃年貨「一推車戰利品」全都露

蔡英文隔著玻璃跟「牠」說話　自掏腰包替流浪貓加菜超暖心

食物全壞！2男拔愛心冰箱插頭　鋼鐵爸怒斥：一定要抓出惡劣人

初二去廟祭改！柴柴虔誠趴拜墊　師父揮旗：母湯好吃懶做要乖乖

牛年這些生肖健康運勢較差！少去醫院　命理師：另4種人易出意外

快訊／部桃1人血清微弱訊號「今再採檢」　陳時中1400說明

雪隧回堵5公里！國5北上恐塞15小時　初四「12條地雷路段」曝光

北港朝天宮國運籤「老鼠精亂宋朝」…廟方：萬事以和為貴

2021最旺產業Top 5出爐 「土」行業上半年先保業績

大腿內側現大片條狀瘀青…誤食藥物也未送醫　新北護理之家爆凌虐

初四湧北返人潮！高鐵午晚加開2班全車對號座列車

失去左手的「孤掌藝術家」　王蜀蕎浴火重生…注定不平凡　

他離開環保署返鄉接手臍橙園　為了感念爺爺20年前種下的樹苗

商人打造的美味騙局　滑鼠點幾下合成器自動調出完美香味

特斯拉「躲貓貓」整晚喵喵叫　開箱喜見小虎斑霸氣收編

偵查隊刑警幫毒蟲「換尿」！受驗者嘻笑露餡…鬥智過程如無間道

女遊客阿朗壹古道健行失足摔傷！手肘脫臼體力不支　海巡抬送醫

開工日不憂鬱！頂呱呱「開工好運餐」下殺62折、黑浮咖啡買一送一

牛年必看！精選10款必椎動漫（下）用顏藝、可愛史萊姆過新年

小剪刀力戰2把開山刀終遭16刀砍死　3煞獲輕判定讞

牛年這些生肖健康運勢較差！少去醫院　命理師：另4種人易出意外

超萌冰熊泡牛奶浴！台中氣質咖啡廳　聽音樂長大的快樂豬戰斧

快訊／部桃1人血清微弱訊號「今再採檢」　陳時中1400說明

打者揮大棒只想開轟　老爹批棒球變得「他X的無聊」

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

生活熱門新聞

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

國道北上車潮塞爆　時速低於40公里

11°C開工爆凍返冬！恐有冷氣團

「王爺這次生氣了」　南鯤鯓代天府除夕曾抽不出國運籤

外送員請吃鹽酥雞　妹愣：下次叫UE

要到台北工作　退伍男抽到「太子廟籤王」車禍昏迷

鎮瀾宮國運籤出爐　家門自有保平安

大年初四迎財神　民俗專家示警：這些供品會爆雷

大掃除挖出全新連號舊鈔　1.3萬網看呆

西螺福興宮國「國運一支定籤」！廟方回應了

車輪餅最母湯的內餡！老饕一面倒指「1口味」

豪門公子探視親兒遭辱罵　前岳母還揚言：告你性騷擾

吃豬血糕假牙變黑紫！他質疑：放多少色素　店家回應了

「感謝父母嚴格的1件事！」爆出各種共鳴

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

快訊／輾狗男靈堂下跪！含淚道歉：我才是畜生

合照比OK手勢　環球影城員工開除

她沒穿胸罩出門！竟被警逼掀開衣服

愛莉莎莎認錯！下架「喝油排膽結石法」2影片

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

雲林輾狗男600字道歉了　求網友放過家人

小薰帶父母約吃飯　鄭人碩大遲到

1小時喝掉7.2kg紅豆湯！　當年大胃王女帝是她

南鯤鯓國運籤4字藏頭文？網：嚇死

起底愛莉莎莎高學歷背景！

她孕期慘遭性侵！生下寶寶根本不像老公

國道北上車潮塞爆　時速低於40公里

伯朗大道「爆紅三寶」衝進田　親友痛曝原因

丫頭、瑤瑤淚崩！ 5對閨蜜情逼哭網

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

更多

最夯影音

更多
雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍

雲林無良駕駛輾殺黑狗畫面曝　同伴小白悲鳴不走...徘徊伴屍
可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

可惡！雲林男開車衝撞狗狗輾過　被攔下嗆「畜生啦」網氣炸肉搜

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

竹籤當剔牙棒！抹衣後再串食物　烤肉攤食安疑慮遭重懲永久停業

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

逼妹唱跳「How You Like That」 獎勵紅包2萬！她爽噴狂買新衣

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

日本規模7.3強震竟是「311餘震」　房屋海綿式猛搖！95萬戶大停電

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面