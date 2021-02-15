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重案回顧／花心人夫嫌棄：黑矮醜！小三抓狂「下藥想剪GG」勒死他

▲▼7旬男友太花心…還嫌她「矮+黑」！小三安眠藥怒摻魚湯　橡皮筋纏下體勒殺。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲江女不滿黃男另結新歡想甩掉她，還出言羞辱「黑矮醜」氣炸殺人。（資料圖／記者陳崑福翻攝）

記者戴若涵／台北報導

屏東縣高樹鄉南華大橋堤防2019年發生一起命案！一名66歲江姓女子與大她10歲的已婚黃男大談不倫戀，沒想到她因不滿黃男嫌棄她長得又黑、又矮、又醜，還稱「我們玩過就好」要求分手，竟將黃男約出來，想剪斷對方下體殺人，但因被察覺有異，改以勒斃方式殺人。事件曝光後，法院將江女判刑13年，2020年9月9日最高院駁回上訴定讞。

回顧整起事發經過，江女不滿交往了3年多的黃男因另結新歡，嫌棄她又黑、又老、又醜，動了殺人的念頭。2019年7月3日上午11時許，她把加了安眠藥的魚湯端給黃男喝，但黃男仍保持清醒，她一路等到傍晚5時許，才出言邀約黃男一同前往摩鐵，進入房間後，她心中暗自打算，要用剪斷黃男生殖器放血的方式殺人，便向摩鐵員工借數條橡皮筋，藉機綑綁在黃男的生殖器上，但因黃男起疑，這才作罷。

2人從摩鐵出來後，黃男將轎車開到南華大條堤防旁，雙方進行分手談判，但期間黃男不斷出言羞辱江女，還嗆聲「明天就不要再看到妳，天下女生很多，不差妳一個」、「隨便找都比妳漂亮」、「去給別人幹」等語。江女頓時被激怒，跑到駕駛座後方拿尼龍繩猛勒黃男脖子，當場將人勒到斷氣，她見狀將屍體拖出車外後開車離去。

2019年7月4日清晨5時15分許，一名晨運的民眾路過，驚見黃男陳屍該處，嚇得報警處理。這起情殺案才因此曝光，屏東地方法院審酌江女犯案後有悔意，想向被害者家屬道歉均遭拒絕，依殺人罪將她判刑13年，高雄高分院將上訴駁回，最高法院2020年9月9日亦駁回上訴，全案定讞。

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