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林予晞面交「夢幻逸品」感動！老教授賣掉珍藏相機原因有洋蔥

▲林予晞發行個人第二本攝影集，舉辦新書記者會。（圖／TVBS提供）

▲林予晞發行個人第二本攝影集。（圖／TVBS提供）

文、圖／林予晞

摘自／有鹿文化出版《遊目 Nomadic Eyes

我不算是追器材的類型，但即便如此，人生中還是有一兩次為了逸品而瘋狂的時候。

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市面上較為普及的135底片用了將近十年，我在操作上終是有點把握，也學會了沖洗底片，這個時期我開始鼓起勇氣正式接觸成本昂貴的120底片。

▲▼林予晞攝影集《遊目 Nomadic Eyes》（圖／林予晞／有鹿文化提供）

▲林予晞攝影集《遊目 Nomadic Eyes》中收錄作品。（圖／林予晞／有鹿文化提供）

我們用實例來具象化「昂貴」這個抽象概念：以6x6的畫幅來說，120底片拍一張照片粗估是將近135底片四張組起來的大小，一卷底片只能拍十二張。

在每張照片成本提高快四倍的情況下，攝影時自然會比較用心，跟135mm街拍的節奏完全不同。為了減少浪費底片的機會，我日以繼夜地爬文、看照片、做功課，希望能找到一台有內建測光的機種，期望在自動測光的幫助之下，我可以拍好拍滿那珍貴的十二張底片。

茫茫機海裡，拍得出時光感的舊相機常常沒有內建測光；有測光的，畫面看起來又太完美；美感與技術兩者兼具的，經常動輒三公斤左右，根本難以帶出門拍攝，或是價格昂貴到難以下手；正當我懷疑心目中的120相機是否根本不存在於這世上時，我在某拍賣網站上看到一位中壢的賣家，手上竟然有一台在台灣數量稀少、幾乎沒有人出讓、剛好與我心中條件相符的中片幅相機，配件齊全，還有兩顆鏡頭，全部不到五萬多。我清點了一下手上的相機，大概賣掉兩三台可以抵這一台，於是我狠下心，沒有議價，即刻下單。

賣家說這些配備比較脆弱，可能要相約在中壢某大學當面交易，我爽快答應，幾天後找了朋友陪我驅車迎接那得來不易的相機。

▲▼林予晞攝影集《遊目 Nomadic Eyes》（圖／林予晞／有鹿文化提供）

▲林予晞攝影集《遊目 Nomadic Eyes》。（圖／林予晞／有鹿文化提供）

一駛進該大學便感覺到濃濃的學術氣氛，我在理學院旁的公共區域等待賣家，環顧四周，我想可能是跟我差不多大的理學院學生吧。不一會賣家出現了，是位約六十幾歲的斯文先生，小心翼翼地捧著相機登場，原來是理科的教授。他見到我也遲疑了一下，便不好意思地表達，因為都是打字，他本以為是男生跟他買相機。

我們彼此很客氣地坐下，他戴起手套，小心地打開盒子，拿出他列印的英文說明書，一頁頁跟我解釋使用方式。「不好意思，只有英文的說明，但我想會想使用120相機，英文應該也會看得懂。」教授如此說道，我一時間還想不清兩者的關聯，不過又覺得滿有道理，真不愧是前輩。

聽完解說，完成交易，我抱著相機，離開前忍不住詢問，拍賣頁面上那大量的相機與器材都是他收購來的嗎？「喔，那都是我自己使用的相機。」

▲▼林予晞攝影集《遊目 Nomadic Eyes》（圖／林予晞／有鹿文化提供）

▲林予晞攝影集《遊目 Nomadic Eyes》。（圖／林予晞／有鹿文化提供）

「那您為什麼要全部賣出呢？」教授突然透露出一絲感慨，眼神看向遠處說：「人到某個年紀之後，會開始想把自己擁有的交給別人，我的孩子不像我這樣愛攝影，我想，與其讓他們在我身後隨意出清，倒不如現在讓我親手把相機交給願意珍惜它們的人。」講完這些話，教授像是從某個思緒回到現實，客氣地與我道別後便離去。

那是一次再奇幻不過的經驗，有點憂傷卻又充滿希望。相機幻化成智慧的隱喻，一位老者將他探索一生的知識精華交給了毛躁如我這樣的後輩。

希望將來有一天，我也有能力擁有一點智慧，傳承給願意珍惜的來者。老師，謝謝您把如此愛護的相機交給我，我一定不會枉費您的用心，好好珍惜它。

▲▼林予晞攝影集《遊目 Nomadic Eyes》（圖／林予晞／有鹿文化提供）

★本文摘自有鹿文化出版《遊目 Nomadic Eyes》，作者林予晞。「面對眾多無法一一回覆、朝自己打來的聲音，攝影是我找到平靜的方式。我拍攝的畫面，訴說了很多心裡話。這些話語在體內令人糾結難受，以攝影的方式表達出來。每次的快門都是再多認識自己一點的機會。」

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