5000萬畫素可拍8K　SONY A1相機主打「前所未見」

特約記者洪聖壹／綜合報導

SONY 公司這兩年真的是大爆發，針對中階用戶推出 A7III、A7RIV，還推出所謂「網紅機」ZV-1，在昨晚可說是毫無保留，以「前所未見（The One Never Seen）」為名，推出全片幅無反相機 α1（A1,英文名稱Alpha One），以數字來看，就是 5010 萬畫素、15 級動態範圍、30fps 連拍、8K 拍攝，售價來到 6500 美元（約台幣 18.2 萬元）。

去年夏天，Canon 公司推出的 EOS R5，搭載全球首部 8K，4,500 萬畫素全幅 CMOS 感光元件，支援無裁切、最高 120p 4K 的短片拍攝，高達 8 級機身五軸防震能力，最高 20fps 連續拍攝，被稱為該公司革新機種。

如今時隔半年不到，Sony 公司立刻還以顏色，以 “The One”Never Seen 為名，推出的 SONY α1 能夠以更高的 5,010 萬畫素，每秒鐘連續拍攝 30 張照片，並且可以透過連續拍攝 16 張照片組合成一張 1 億 9900 萬畫素照片，側邊還具備雙 SD UHS II、雙CFexpress 卡槽以即時存取內容。

SONY α1 的數位觀景窗使用跟 α7SIII 相同的 944 萬液晶螢幕，可以做到更精細的每秒 240 次更新，並且把 8K@30P、4K@120P 的高規格拍攝能力也塞入 α1，全機身採用多重環繞式散熱系統與 5.5 級 5 軸防手震設計，讓相機即使邊走邊拍 4K、8K 影片 30 分鐘不只維持很好的拍攝品質、而且不過熱。

SONY α1 支援人眼對焦，拍攝對焦點來到 759 點、覆蓋範圍高達 92%，並且支援 4:2:2 10bit 色彩取樣、16bit RAW、SLog-3 或 HLG 輸出，同時也擁有旗艦機才有的 S-Cinetone 功能。

在影音輸出方面，SONY α1 側邊有 HDMI 孔支援 16-bit RAW 輸出，而且還多了 USB 3.2 Type-C (10Gbps) 孔、多了一個 1000BASE-T LAN 網路連接能力、內建 2×2 MIMO AC 無線傳檔、FTP 連線，透過各種形式，傳輸高品質影音內容，提升工作效率，舉例來說，消費者可以直接用 USB-C 連接 SONY Xperia 1 II 5G 手機，快速將存取好的照片，進行機上修圖，然後上傳到社群平台，從數位相機的演變進程來看，這可以說是一個里程碑。

SONY α1 機身重量只有 737 克，售價約 6500 美元，折合台幣約 18.2 萬元，下面有幾個代表性的拍攝樣張，提供給讀者參考：