四川小哥拍出最美環形銀河　2年內1600張照片拼成

▲大陸四川職業星空攝影師阿五拍下的銀河環。（圖／翻攝紫牛新聞）

記者魏有德／綜合報導

一張令網友驚艷的環形銀河全景照近日被美國國家航空總署（NASA）網站選為每日天文圖（APOD）。拍攝者阿五花費兩年時間，共拍攝1600張照片才完成。他表示，「當我們『跳出』地球，視線不再受大地的遮擋，可以目及所有方向的星空時，銀河在我們眼中將是一個完整的圓環，這也是為什麼要在南北半球分別拍攝的原因。」

▲職業星空攝影師阿五的作品《冬夜星空仰望者》。（圖／翻攝紫牛新聞）

《紫牛新聞》報導，阿五從2018年到2020年奔赴南北半球的四個地方，包括南半球夏季的紐西蘭瓦納卡熨斗山、南半球冬季的紐西蘭普卡基湖、北半球夏季的青海水上雅丹（烏素特雅丹地質公園）及北半球冬季的四川甘孜折多山。

▲阿五在南北半球4個地點拍下1600張照片拼出銀河環。（圖／翻攝紫牛新聞）

90後的四川小哥阿五學的是電腦專業，畢業後成為一個朝九晚五的上班族。不過，他在2013年到瀘沽湖旅遊時，看到繁星閃爍的夜空及平靜湖面倒映出的滿目蒼穹，想起兒時回憶的星空，一個改變他一生想法油然而生，「一定要拼盡全力，拍出這一片廣袤無垠的夢幻夜空，記錄這極致星辰。」

此後，阿五辭去工作，成為一個獨立攝影師，在家人的支持下，獲得了人生第一台單眼相機，「當時的我在攝影領域絕對是一張白紙，為了讓自己快速提高，白天我泡在各大攝影論壇看基礎理論，向大師請教拍攝技巧，晚上帶著相機開車到光污染較輕的郊區鍛鍊環境操控感。」

隨著技術和設備提升，阿五的星空攝影作品近年已三次入選NASA的每日天文圖。同時，阿五也先後出版星空攝影三部曲《星空攝影筆記》《星空攝影秘境》和《星空攝影後期實戰》三本著作，囊括前期準備、實戰拍攝、後期處理等環節，不藏私地將心得分享給攝影愛好者。