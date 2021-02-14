緊急升空、反向著陸　央視曝光運20春節備戰操演畫面

▲運20在空中進行緊急下降等實戰任務操演。（圖／翻攝央視軍事微博）

記者魏有德／綜合報導

《央視軍事》今（14）日在官方微博上釋出6架運20於春節期間戰備演訓的畫面。擔任這次操練的部隊為解放軍中部戰區空軍航空兵某團，由地面指揮官設定實戰環境，展開跨晝夜、多架次演練，藉此鍛鍊號稱「鯤鵬」的運20緊急空運能力。

▲《央視軍事》在官方微博上釋出6架運20於春節期間戰備演訓的畫面。（圖／翻攝央視軍事微博）

解放軍往年在春節期間都會釋出陸海空軍備戰演訓的消息，今年也不例外。這場操練由6架運20接連快速爬行升空拉開序幕，當運20抵達目標空域時，地面指揮官以無線電發出任務，「現在假設你被地面輕武器攻擊，第2發空中停車，按檢查單處理.......。」

▲解放軍空軍運20操練緊急降落。（圖／翻攝央視軍事微博）

緊接著，在空中的運20機隊又接到目標機場周邊出現破壞活動的敵情通報，得採取緊急下降等方法，模擬快速降落。解放軍中部戰區飛行員連書文表示，緊急下降是飛機在空中遇到重大特情時，採取的重要手段，「需要飛行員立刻收光油門，拉起減速板手柄，不超過飛機限定速度時，下降至最低安全高度，以保證飛機立刻建立航線著陸。」

運20於春節期間的操練，除了接收地面指揮官下達的戰情想定，還執行了建立大坡度盤旋、反向著陸等數個實戰課目。