一張圖看開工前後天氣！初六起北台灣「濕冷→乾冷」低溫下探13度

▲一圖看未來一周天氣，開工日滴滴答答濕又冷。（圖／氣象局提供）

記者洪巧藍／台北報導

春節連假剩下2天，中央氣象局表示，未來兩天的天氣型態與今日類似，但週三（17）開工當日，受到東北季風影響，北部、東半部天氣轉涼且降雨，週四、週五轉乾冷，各地需注意因為輻射冷卻導致清晨低溫。外界關心是否會達到寒流標準，氣象局表示，目前評估屆時北台灣低溫13度至15度，台北測站低溫14度至15度，比較接近大陸冷氣團，但還需後續觀察。

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▲開工日轉濕冷，北部天氣滴滴答答。（資料照／記者許靖騏攝）

中央氣象局臉書粉專報天氣表示，今天北部的雨勢明顯緩和，到初五之前天氣還算穩定，北部、東半部雖然仍偶有短暫雨，但是不下雨的空檔時間較長，甚至有時也可以見到陽光。

然而到了開工（17）當日，北部、東半部下雨又轉涼，18日、19日降雨趨緩，各地早晚氣溫都比較低，日夜溫差大；一直要到20日東北季風才會減弱，白天氣溫回升。至於這波冷空氣的強度是否有機會達冷氣團還需要再多觀察。

針對新一波冷空氣報到，氣象專家吳德榮指出，從18日至20日各地晴冷加上「超強」夜間輻射冷卻， 平地低溫降至10℃以下機率高，歐洲(ECMWF)最新模擬可達「寒流」標準。

▲把握春節好天氣，不少民眾趁初三、初四出遊。（圖／記者李宜秦攝）

中央氣象局預報員官欣平受訪表示，新一波冷空氣主要影響時間落在17日至20日清晨，18日起西半部地區會有較強輻射冷卻效應，各地清晨都會呈現明顯寒冷，竹苗、中部地區可能出現接近10度的低溫。

官欣平說明，類似低溫僅有清晨短暫時間，且是否寒流要看台北測站是否達到10度以下，目前評估北台灣屆時低溫約在13度至15度，台北測站約在14度至15度，比較傾向接近大陸冷氣團，也不排除有調整空間，還需觀察。

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