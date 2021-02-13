官田當街砍殺畫面曝！「酒空弟」頻登門鬧事　哥失控揮鐮刀遭羈押

▲王男手持鐮刀猛砍弟弟的當下，還有老人家看不下去上前試圖制止。（圖／翻攝臉書「黑色豪門企業」）

記者林悅／台南報導

發生農曆大年初一台南市官田區兄弟鬩牆的兇殺案，王姓兄弟因故起口角，哥哥憤而持鐮刀砍殺胞弟，造成胞弟頸部、臉、肩、手臂等重傷，台南地院13日下午以殺人未遂涉嫌重大，被害人尚未訊問，本案有勾串證人之虞，裁定羈押禁見。如今砍殺畫面曝光，當時王男狠勁大發、手持鐮刀當街猛砍胞弟時，路人見狀不敢靠近，嚇得急忙報警，有老人家上前試圖制止，但卻遭王男推開。

台南地院行政庭長表示，王姓被告經法官訊問後，雖否認殺人犯意，但法官審酌被害人受傷部位均在頭部，臉部，且有數刀，難認無殺人犯意，且被害人尚未經訊問，本案有勾串證人之虞，又被告所犯殺人未遂案，為最輕本刑有期徒刑5年以上的重罪，非予羈押，顯難進行訴追審判，裁定羈押禁見。

▲台南市官田區王姓兄弟兩人因故起口角，哥哥憤而持鐮刀砍殺胞弟，造成胞弟頸部、臉、肩、手臂等重傷，警方將王嫌緝獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

警方調查，兇嫌王姓男子（60歲）與胞弟（58歲）家住隔壁，平時由哥哥獨自照料中風的老母親；王男不滿胞弟酗酒成性，且每每酒後即乘著醉意登門鬧事、索要金錢，兄弟倆為此時常爆發口角衝突。12日下午，弟弟酒後再次前往哥哥家理論，王男一時氣憤不過，竟持鐮刀砍殺弟弟，從屋裡追砍至屋外，2人一度在柏油路上纏鬥逾5分鐘，目睹民眾嚇得急忙報警，過程中還有長者試圖上前制止，但卻被王男一把推開；事後弟弟經檢傷，發現頸部、臉、肩、手臂等多處受有刀傷，經救護車送麻豆新樓醫院急救，目前意識清醒，住院救治觀察中。

經典不敗、滋潤不膩

