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她喝太茫搭手扶梯往後摔　連人帶友「狂滾25秒」淪人肉風火輪

▲▼翻滾吧女孩！她們電扶梯一摔　慘烈陷入23秒滾動噩夢。（圖／推特／@MalwareJake）

▲兩人在手扶梯上摔得四腳朝天，不斷滾動。（圖／推特／@MalwareJake）

記者王佩翊／編譯

國外近日流傳一部影片，只見影片中的兩名女子搖搖晃晃地走上賣場的手扶梯，怎知下一秒兩人竟瞬間跌倒，隨著手扶梯不斷向上推送，兩人因重力不斷向下滾，卻又再次被推上，就這樣反覆地在手扶梯上「滾動」，畫面十分荒謬。所幸兩人都沒有因跌倒，導致衣服或頭髮捲進手扶梯。據悉，影片中的兩人疑似是喝醉酒，因此才會站不穩。

根據網路上流傳的這則監視器畫面，兩名長髮女子先是提著購物袋走上向上的手扶梯，不過從畫面中可以看到，在搭上手扶梯之前，其中一人的步伐就已經有點搖晃，站在右邊的黑髮女子幾乎整個人靠在左方的朋友身上。而當兩人走上手扶梯之後，黑髮女子突然整個人重心不穩往左後方倒下，被她勾著的朋友就這樣瞬間失去平衡被拉倒。

兩人才一踏上手扶梯隨即就向後跌，然而手扶梯卻不斷地往上推送，兩人就這樣被帶上去後，又滾下來，頭上腳下的不斷翻滾，讓人捏了一把冷汗。儘管整個過程中，兩人不斷掙扎，卻依舊無法起身，持續在手扶梯上滾動。期間，其中一名較為清醒的女子好不容易在手扶梯上找到重心，坐了起來，怎知下一秒又再度被黑髮女子的腳給絆倒，重新陷入不斷翻滾的「手扶梯地獄」。

最後直到黑髮女子整個人滾出手扶梯外後，友人才順利重新坐起來，隨著購物袋一起被推送到上一層樓，而一旁的路人見狀也隨即上前查看黑髮女子的狀況。所幸兩人雖在手扶梯上翻滾二十多秒，但並未發生頭髮捲入手扶梯的慘況，只能說是不幸中的大幸。影片流出後，網友們紛紛表示，「右邊那個是喝醉了嗎」、「右邊那個女生根本就是最雷朋友」。

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