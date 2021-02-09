大叔自稱朋友要帶上樓！爛醉女「1反常舉動」…她驚覺不對：快報警

▲酒醉女差點被陌生大叔撿屍。（圖／翻攝自爆系故事館）



記者黃可昀／綜合報導

無論男女在外飲酒都要謹慎自保，否則幾杯黃湯下肚後，狂歡之夜可能變要命經驗！一名網友昨天到高雄出差，目睹一名酒醉女倒在人行道，身旁還有名中年男子自稱是多年好友，打算把她帶到樓上飯店休息，但女子已經醉到不醒人事，其他路過民眾也漸漸察覺到不對勁，最後大家合力報警求助，才知道自己剛剛阻止了一樁悲劇的發生。

原PO在臉書社團「爆系故事館」表示，那名女子倒在人行道上，腿還擺放在馬路上，很難讓人不注意到她，但更詭異的是她身旁的大叔，自稱和女子認識，且正要帶她到樓上房間休息，這時4個外國女生主動上前關心，原PO朋友也覺得怪怪的，跟著過去確認狀況，旁邊還有一對母女見狀也過來詢問，這時已經有8名路人圍在旁邊關心。

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▲路人報警救了女子一命。（圖／翻攝自爆系故事館）



酒醉女子雖然意識不清，但仍試著反抗推開大叔，這舉動讓路人警覺有異狀，於是原PO和朋友進入飯店櫃台告知情形，避免大叔真的帶酒醉女上樓，接著其他人一起把酒醉女移進人行道，免得來回車輛不小心撞到她，整個過程中大叔看起來都神情不自然，說詞也反反覆覆。

這名大叔原本說是酒醉女朋友，但又說不出對方名字，還隨便掰說女子名叫「阿如」，原PO表示，「外國女生這時也悄悄拉我去旁邊說：這個男的講話不老實，他一下說是朋友、一下說是男友，剛剛還跟母女說他是女生的老師，如果可以的話，還是幫女生報警吧！」

▲大叔根本不認識酒醉女。（圖／翻攝自爆系故事館）



後來警察、救護車、酒醉女正牌男友到場，經確認後女子真正的朋友在現場，路人才敢放下原本警戒的心，「只是警察也沒有辦法證明大叔是否有壞意圖，只好放了他」，有驚無險的撿屍事件才暫告一段落。

網友看完都捏把冷汗，「全民治安真的要大家雞婆一點，有你們真好」、「女孩兒為何要讓自己喝這麼醉？不是每次都有人救」、「不論男女，讓自己喝到掛在路邊到底是有沒有腦」、「這個中年男子看起來只是路過，想說賺到了可以撿屍，還好沒讓他得逞。」