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初二回娘家4縣市下大雨　可能有寒流！「時間點曝」低溫不到10℃

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今天是大年初二，受到東北季風影響，迎風面北台灣、花東、恆春半島降雨明顯。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

今天是大年初二，受到東北季風影響，迎風面北台灣、花東、恆春半島降雨明顯，氣象局針對北北基宜發佈大雨特報。另外，初六「強冷空氣」報到，平地低溫有機會10度以下。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，年初二(13日)至初三(14日)白天，東北季風水氣較多，北部及東半部偶有局部短暫雨，中南部晴時多雲；北濕涼，中南部舒適，早晚涼。年初二氣溫：北部16至24度，中部15至26度，南部16至28度，東部16至26度。

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲氣象局針對北北基宜發佈大雨特報。

年初三晚至初五(16日)白天，東北季風的水氣減少，東半部偶有局部短暫雨的機率，北部轉多雲，中南部仍為晴時多雲；各地白天舒適、早晚涼。年初五(16日)晚起「強冷空氣」前緣抵達，北部及東半部轉有局部雨。

下週三(17日)開工日，「強冷空氣」南下，氣溫驟降、愈晚愈冷；北部及東半部有局部雨，晚起北部雨停、濕冷晚轉乾冷。下週四(18日)至週六(20日)晨，「強冷空氣」籠罩，各地晴冷，加上「超強」的夜間「輻射冷卻」， 平地低溫降至10度以下的機率很高，應特別注意！

歐洲(ECMWF)最新模擬約達「寒流」標準，美國(GFS)最新模擬也有「強烈大陸冷氣團」的強度；皆持續微調中，應密切觀察。

▼今(13日)晨4：30雷達回波合成圖顯示，東北季風迎風面持續有降雨回波消長(左圖)。4：30累積雨量圖顯示，北台灣明顯降雨、花東及恆春半島零星降雨(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

 

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