愛莉莎莎「背書名單」遭起底　醫護粉專：在科學上不堪一擊

記者黃翊婷／綜合報導

YouTuber愛莉莎莎拍片實測「喝橄欖油排膽結石」的民俗療法，被台大兒科醫師「蒼藍鴿」質疑，她12日發表影片回應，強調自己在拍攝前做了很多功課，並公開參考資料書籍《神奇的肝膽排石法》，以及多名權威人士推薦。但很快就有網友起底「背書名單人員」的相關背景，直言「一個人的頭銜不重要，做過哪些事情才是重點」。

▲愛莉莎莎拍片回應蒼藍鴿。（圖／翻攝自YouTube／愛莉莎莎 Alisasa）

愛莉莎莎去年11月發表一部影片，提到自己靠著「喝橄欖油加葡萄柚汁」排膽結石，還記錄7天療法的過程，卻遭到台大兒科醫師兼YouTuber蒼藍鴿斥責是誤導觀眾。對此，愛莉莎莎在2月12日上傳影片，標題寫著「不忍了！正式回應蒼藍鴿對我的各種指責」（現已修改標題），強調自己在拍攝之前其實也做了很多功課，因此不會為此道歉或刪除影片，也不排除提告。

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不過，有網友在PTT八卦板上發文起底，《神奇的肝膽排石法》一書的作者是安德烈莫瑞茲（Andreas Moritz），曾學習阿育吠陀醫學（印度傳統醫學），雖然生前有許多著作，但都充滿爭議性，例如安德烈莫瑞茲認為癌症不是病、疫苗對人類族群有害等等；而所謂的權威人士推薦，網友仔細查過後表示，這些人大多推崇生機飲食，背後恐怕牽涉商業利益，說出來的話究竟能不能信，大家心中自有定奪，「一個人的頭銜不重要，做過哪些事情才是重點」。

▲網友PO文起底作者以及推薦人。（圖／翻攝自PTT）

醫療粉專「MedPartner美的好朋友」13日也在臉書PO出一篇600字的文章並指出，愛莉莎莎拿出的這本書跟這些推薦人的論點，在科學上是不堪一擊的，就算有名人背書推薦，更重要的是能否在科學上被檢視，醫療人員大多不願看到民眾被偏方誤導，所以會提出善意的提醒，希望網紅不要覺得是被攻擊，修正一下說法就好，如果愛莉莎莎願意，也可以引薦真正的專家，深入了解論點的爭議，之後再拍個影片向大眾澄清就更好了。

對於各界的批評與建議，愛莉莎莎起初先是關閉回應蒼藍鴿的該支影片留言，但經過一日的風波發酵後，13日晚間重新開放留言區，並寫下道歉文字，「嗨大家晚安。我是愛莉莎莎，對於過年佔用大家寶貴與家人相處的時間，以及今天臨時關留言而跟大家說聲抱歉。現在，我已經準備好來了解並接受所有人的建議，我會在過年這段時間好好吸收並了解每一則留言，謝謝每一個願意給我建議的人。」

▼MedPartner美的好朋友建議，愛莉莎莎後續可以再拍片向大眾澄清，傳遞正確資訊。（圖／翻攝自MedPartner美的好朋友臉書）