愛莉莎莎反擊蒼藍鴿！又被出征「拜託別再凹」　多位醫師無奈打臉

記者黃可昀／綜合報導

網紅「愛莉莎莎」去年11月曾發表一部影片，內容提到自己靠著「喝橄欖油」排膽結石，還記錄了7天療法全過程，遭到台大兒科醫師兼YouTuber「蒼藍鴿」打臉，直指愛莉莎莎不該拍片誤導觀眾。事隔1個多月，愛莉莎莎再度拍片反擊，又在PTT掀起一波討論度。

愛莉莎莎昨日（12）發表影片「不忍了！正式回應蒼藍鴿對我的各種指責」，澄清自己在進行肝膽排石法以前有做功課，還買書來看，並且許多醫師也有在做這項排毒法，自己絕非一股腦亂推薦，更反控蒼藍鴿說提出的報告竟然是依據「讀者投書」，內容可信度非常低。

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接下來愛莉莎莎更針對蒼藍鴿引用的Lancet期刊，列出一大串破綻，包括實驗使用的成分、比例不對，以及期刊審核的程序不夠專業等等，「這整個實驗看起來，都很像一個笑話。」片尾愛莉莎莎也強硬表示，她認為自己不能再這麼軟弱，「未來如果有人再詆毀我的名譽，我也不排除會對這些造成我名譽損害的人進行提告。」

▲愛莉莎莎「喝橄欖油排膽結石」遭蒼藍鴿打臉。（圖／翻攝自YouTube）



影片曝光瞬間就衝上熱門排行，但仍然很多醫師不認同她的說法，其中最多人按讚的留言是一名自稱「腎臟科醫師」的回應，他無奈地說，「拜託妳下架影片不要再凹了，不要造成我們醫療人員的困擾拜託」，萬一粉絲看了她的影片，真的去喝橄欖油排結石，造成腎臟受損或其他身體不適，該由誰負責，「拿Google的資訊來跟七年的醫學系攻讀對抗？我真的是沒看過比妳更可笑的了。」

▲網友在新影片底下留言。點圖可放大。（圖／翻攝自YT）



這名自稱腎臟科醫師的網友也指出，蒼藍鴿引用的Lancet醫學期刊「可謂是醫界最具權威性的醫學書籍」，就算是裡面隨便一篇讀者投書都是經過多位權威醫師、博士、教授反覆審查，才有可能發布在期刊上，「家父入行30年，投稿數十次論文，僅有一篇通過審文，而且僅是通過，沒有發布」，呼籲其他網友千萬別相信偏方，真的在家執行肝膽排石法。

這則影片也在PTT引起討論，網友紛紛留言，「她推薦序也沒審查，還敢說期刊投書沒審查公信力低」、「打蒼藍鴿引用的是投書不是論文，說實在滿痛的」、「就是有這些只信偏方的人，台灣洗腎診所才能發大財啊」、「越來越多人出來打臉了，真的不知道幹嘛要跟醫學系對幹。」