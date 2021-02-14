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社會 社會焦點 保障人權

暖警開道救命...10分鐘內鳴笛狂飆！雙胞胎小姊妹平安出生

▲▼孕婦大失血，彰警開道救2命。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲孕婦大失血，彰警開道救2命。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者林昱萱／綜合報導

有人民保母之稱的警察，除了日常打擊犯罪以外，更多的工作其實就是守護轄區的民眾，而台灣社會中就有不少暖警，時時刻刻守候在民眾身旁，給予需要幫助的民眾最關鍵的援助。其中，就有好幾起暖警協助開道，讓即將臨盆孕婦的孕婦、受傷生病需要緊急救治的孩童，都得以盡速抵達醫院的案例。

其中一起暖警幫開道，就發生在1月12日，當時彰化縣田中鎮一名林姓男子，載著懷孕的姊姊外出散心，怎料到晚間8時許時，姊姊卻突然大量出血，所幸在警方協助開道之下，於18分鐘內狂飆30公里，以大約時速100公里的速度，讓林男得以順利將姊姊載到醫院，及時挽救母子2人的性命。

另外，還有一起暖警開道事件，發生於2020年10月22月日，當時高雄一名陳姓男子於情急之下，攔住了巡邏員警，而經警方了解後發現，原來陳男車上載著即將臨盆的妻子，而警方得知原委後，二話不說趕緊替其鳴笛開道，於10分鐘內就將孕婦載往醫院，讓雙胞胎小女嬰得以順利、平安誕生。

▲▼ 小港警察幫忙開道讓雙胞胎小姐妹順利誕生，如今已經滿月 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲警察幫忙開道讓雙胞胎小姐妹順利誕生。（圖／記者黃子倩翻攝）

此外，讓人感到窩心的事，小女嬰的父母也於孩子滿月時，特別送上10幾盒滿月蛋糕，表達對員警們的感謝，同時也與員警們一同分享喜悅，而警方看到雙胞胎小女嬰的照片後，也感到相當開心，紛紛祝福2名小姊妹可以永遠平安健康。

除了協助孕婦開道以外，暖警們也常常幫助受傷的民眾，其中一起就發在1月25日晚間，事發當時台南一名孩童的頭部，因不慎撞到貨車後方升降尾門，導致眉心部位血流不止，且當時正逢車流量最大的時刻，讓男童的家長感到相當焦急，深怕因為車速過慢，讓男童無法順利就醫，擔心兒子會因此有生命危險。警方得知後，馬上請男童的家長跟在後方，並鳴笛協助開道，讓男童得以於17分鐘內抵達醫院急診室就醫。

▲林男孩子撞傷頭部血流不止向警方求救，歸仁分局警方分秒必爭，強勢開道送醫救人，事後林男夫妻親自到派出所道謝。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲警方開道，讓男童得以緊急就醫。（圖／記者林悅翻攝）

暖警們展現人民保母之精神的行徑，不僅幫助了需要幫助的社會大眾，也贏得了人們的感激與尊敬，同時，也正是因為暖警們無私的奉獻精神，才讓社會更加美好。

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