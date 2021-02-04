9旬老翁購物累壞！走不動坐路旁民眾圍觀　暖警現身送回家

▲老翁體力不支席地而坐，好心店家提供椅子供老翁休息。（圖／關山警分局，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

台東縣警察局關山分局池上分駐所員警日前中午巡經轄區三民路時，發現數名路人圍著一位老人家，遂主動上前關懷，原來這名90歲老翁徒步外出購物，返家時因體力不支坐在路旁，引來好心民眾上前關心，但都問不出其住所；還好警察及時出現，使用M-Police行動載具「人臉辨識系統」查出年籍資料，就在警民合作下，順利護送返家！

▲員警見衆人聚集主動上前關切。

池上分駐所警員蘇姵尹、吳柏義及巫俞霈日前執行12時至14時金融機構簽巡勤務，巡經轄內三民路時，遠遠看到有幾位民眾聚集在路旁，恐有事故發生，遂主動上前詢問。原來是有位八旬長者購物完，手提物品徒步返家途中，因體力不支遂席地而坐，引來路過及附近好心民眾上前關懷，路邊店家還拿出椅子供他坐，但他說話含糊不清，無法問出其住址，正要打電話報案，警察就來了。

▲▼員警以巡邏車護送老翁回家，並攙扶其回到屋內休息。

員警得知上情後，立刻以M-Police行動載具「人臉辨識系統」查出籍資料；但因老翁一人獨居，無親屬可連繫，員警遂以巡邏車護送其返家，並攙扶其回到屋內休息；臨行時員警還溫馨的請鄰居多多關懷這名長者，若有需要協助，請打電話報案，警察將儘速給予適當的協助，避免意外事故的發生。

關山警察分局表示，農曆春節即將到來，自2月3日22時起至2月18日0時止，執行為期15天的重要節日安全維護工作，三大工作主軸為「治安平穩」、「交通順暢」、「民眾安心」。另外提供舉家外出簽巡及大額提（存）款等加值服務，就是要讓民眾安心過好年！警察工作全年無休不打烊！

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