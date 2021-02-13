樓下鄰居貼紙條「請關掉WiFi」：孕婦會怕　小孩神回一句萬人朝聖

▲女子返家發現門上被貼紙條，仔細一看，竟是樓下鄰居要求「關閉WiFi」...（圖／翻攝自微博）

記者柯沛辰／綜合報導

山東青島一名女子在家門口發現一張紙條，仔細一看是樓下鄰居要求她關掉WiFi，理由是「我老婆懷孕了，孕婦害怕輻射」。隨後，女子也讓家中孩子寫了一條紙條反擊，結果內容曝光後，讓上萬網友拍手叫好，引發討論。

綜合陸媒報導，這位鄰居將紙條貼在女子家門上，內容寫道「我是你樓下301新搬來的，是這樣的，我老婆懷孕了，請你不在家和晚上睡覺的時候，把你家的WiFi關掉！！！因為孕婦害怕輻射，請配合！！！」

▲鄰居表示，孕婦會害怕輻射，「請配合！」（圖／翻攝自微博）

女子看完後，返家請孩子寫了一張紙條，並將「回信」貼在鄰居門上，上頭寫著「叔叔：我白天要上網課，我爸爸晚上要工作，我們家不能關閉網路，要不你們搬家吧？」

▲小朋友用稚嫩的字跡回應「要不你們搬家吧！」（圖／翻攝自微博）

如此嗆辣直接的回應，讓許多微博網友看完紛紛笑說，「一個敢貼，一個敢回」、「鄰居真厲害，要活得多自我才能寫出這種東西」、「這小朋友回得漂亮」、「還寫請配合，拜託別人是這種口氣嗎」、「巨嬰夫婦嗎？還不如一個小學生成熟！」

其中，也有不少人吐槽鄰居常識欠缺，「太陽光也是輻射源，建議關閉太陽」、「多讀書不如多學點常識」、「病態，怎麼不讓電訊營運商把信號塔停了」、「太陽的輻射傷害比Wi-Fi大多了好嗎」掀起熱議。

對此，重慶大學通信工程學院專家賈云健表示，WiFi輻射比手機小得多，很難對人體健康產生危害，因為WiFi主要靠電波傳播，穿透能力較弱，功率也不大，而且隨著距離增大，信號、輻射都會逐步減弱，所以只要選擇合法、符合標準的無線路由器，其實不用太多擔心。

▼微博網友拍手叫好。（圖／翻攝自微博）