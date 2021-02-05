無壓力家事！5大招防廚房油膩　過年不再痛苦大掃除

▲對於家庭主婦來說，光是要清理廚房內頑強的油煙汙垢就很頭痛，更別說是想讓廚房每天保持乾淨的像新的一樣。 （示意圖／取自免費圖庫Pexels）

精選書摘

作者／林可凡

摘自／《日日小掃除，舒壓整理術》

第一招：抽油煙機要夠力

一般家用抽油煙機大多都是裝在瓦斯爐上方比人高處，但大家有沒有發現，專業的廚房不是這麼裝的。在客人面前現炒現煎的鐵板燒師傅的爐臺，抽油煙進風口就在師傅站立處的立面。內場廚房的抽油煙機抽風管從上延伸到下，進風口也比人矮，盡量靠近瓦斯爐。所以如果有機會自己選購抽油煙機，不是使用建商「送」的成套廚具，可以選擇半拱門型，抽風口在牆壁立面的抽油煙機。

第二招：妥善運用抽油煙機的功能

煮菜時，先開抽油煙機再開瓦斯爐，整個做菜過程抽油煙機保持開啟，直到爐火關了，稍待幾分鐘再關掉抽油煙機。如果嫌吵，可以戴耳塞。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在抽油煙機的集油杯內墊上一張紙巾吸油，集油杯就不會累積厚厚一層黏膩的褐色油汙，也較好清洗。

第三招：使用一體成型的水槽

選擇流理台檯面與水槽一體成型的不鏽鋼材質，可以減少接縫累積油垢、不密封而滲水的機率。

第四招：廚房電器放在專用櫃內

廚房小家電大多時間都放在櫃內，要用時再取。冰箱也可隱藏在整面牆的收納櫃之中。保持中島或流理台上的空間充裕，方便在備料時，把所需材料全部放在檯面上準備。如果邊炒菜、時不時打開冰箱，不僅冰箱易耗電，門把容易髒，一心多用容易顧此失彼，手忙腳亂的。

第五招：炒菜要蓋鍋蓋

半玻璃、半不鏽鋼材質的鍋蓋，會比整個都是玻璃鍋蓋要輕巧，也可以看到鍋裡食材的狀態，烹煮時盡量蓋著，油煙就會減少四濺，洗鍋蓋會比洗牆面的範圍小多了。

廚房地板需要鋪地墊嗎？

我其實覺得廚房地板不需要擺放地墊或抹布，因為相較於擦地板，地墊清洗起來麻煩多了，手洗時會因為吸水變得又大又重，如果用洗衣機洗則容易洗到變形，而且地墊太髒還要先吸塵⋯⋯。

我的習慣是平時將抹布掛在廚房外的後陽台，有需要時再拿來用腳擦乾地板，用完隨即掛回後陽台晾乾。可重覆水洗的竹纖維紙巾，吸油快乾，也很方便充當擦地用抹布。

▲選擇塑面材質的地墊，只要擦拭就能把汙垢帶走，省去清洗的麻煩。





★本圖、文經采實文化授權提供，摘自《日日小掃除，舒壓整理術》