蓋亞那終止「台灣辦公室」　北京大讚：及時糾正錯誤





▲對於蓋亞那終止台灣設立辦公室，大陸外交部、國台辦均發言表態，強調一中原則。圖為北京人民大會堂。（圖／記者曾俊豪攝）

記者陳政錄／北京報導

蓋亞那合作共和國在台灣宣布，與其合作設立「台灣辦公室」後，在不到24小時內由蓋亞那決定終止，聲稱將繼續遵守「一中政策」。對此，大陸外交部發言人汪文斌5日下午表示，「蓋方及時糾正錯誤，有利於雙邊關係大局」，國台辦也隨後表態稱，民進黨渲染外交突破，只會自取其辱，以失敗收場。

大陸國台辦發言人馬曉光表示，「我們一貫反對中國台灣地區同我建交國發展官方關係。」民進黨當局渲染的所謂「外交突破」，只會自取其辱，以失敗收場。

▲大陸國台辦發言人馬曉光。（圖／記者任以芳攝）

汪文斌稍早也在今天下午主持例行記者會，面對外媒提問時說，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。他強調，中方堅決反對任何建交國與台灣進行任何形式的官方交往。

他說，蓋亞那政府秉持一個中國原則的正確立場，宣布終止台在蓋設立機構有關協議，並重申重視發展對華友好關係，不與台建立所謂官方關係。「蓋方及時糾正錯誤，有利於雙邊關係大局」

汪文彬還提到，民進黨打著開展經貿和文化等非官方活動的幌子，行謀求「台獨」、拓展國際空間之實，事實再次證明，一個中國原則是公認的國際關係準則和國際社會的普遍共識。

▲蔡英文譴責對岸施壓，導致蓋亞那取消設立台灣辦事處。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

對於蓋亞那方面，宣布終止與台灣簽署的在蓋亞那設立「台灣辦公室」協議。外交部表示，對於中國政府再次霸凌壓縮台灣國際空間及台灣人民參與國際事務，台灣方面表達最強烈不滿與譴責。

總統蔡英文5日中午表示，對此深感遺憾。蔡英文發文指出，上個月底，中共總書記習近平才在世界經濟論壇上提到，「反對恃強凌弱，不能誰胳膊粗、拳頭大誰說了算」，但這原本應該是一個大國的莊嚴承諾，如今北京當局卻讓這項宣示成為莫大的諷刺，而此舉既無助於兩岸關係，也無助於改善中國大陸的國際形象。

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