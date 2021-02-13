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大年初二回娘家車流估增1.6倍　國道這9路段最塞

▲國道車流路況 。（圖／記者張榮恩攝）

▲高公局預估大年初二的國道車流量是平日的１.6倍 。（資料圖／記者張榮恩攝）

記者陳詩璧／台北報導

今（13日）大年初二是傳統回娘家的日子，高公局預判易壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、三義-台中系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-汐止系統；國3南向土城-關西、烏日-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-坪林；國10西向仁武至燕巢系統等9路段，預估國道交通量為138百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.6倍，其中南向交通量可達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。

▲▼春節連假第四天，2月13日大年初二北區南向路況預測。（圖／高公局提供）

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▲春節連假第四天，2月13日大年初二北區北向。（圖／高公局提供）

高公局預測，國5南下南港系統到頭城路段，上午6點開始會有一波車潮一直持續到中午11點，下午2點還會有另一波持續到傍晚5點，國1部份是北上的圓山到大華系統路段，車流會集中在上午9點半到下午1點，國1南下楊梅到新竹系統塞車時間落在上午6點半一直到下午1點，國3土城到關西車流將會出現在上午6點半到中午12點。

▲▼春節連假第四天，2月13日大年初二中區北向。（圖／高公局提供）

▲▼春節連假第四天，高公局預估中南部塞車路段及時間。（圖／高公局提供）

▲▼春節連假第四天，2月13日大年初二南區北向。（圖／高公局提供）

高公局提到，初二的國道相關疏導措施包括：上午6點-12點國5南港系統交流道之南向入口高乘載管制、凌晨0點-中午12點國5南向石碇、坪林匝道封閉、凌晨0點起連續24小時，國1南向平鎮系統、埔鹽系統匝道封閉、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0點到5點暫停收費、開放路肩、匝道儀控等，高公局建議南下用路人儘量於下午時段出發、北上用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

▲▼高公局提供大年初二國道攻略。（圖／高公局提供）

▲高公局提供大年初二國道攻略。（圖／高公局提供）

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