備戰浪漫情人夜　熱門情趣商品男女偏好特性大公開

▲西洋情人節就快到了，送禮需求大增之外，情趣用品銷售也多在此時達到高峰。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

今年西洋情人節適逢農曆大年初三，對於想要超前部署情人禮的人，網購平台推出攻略專區並打出折扣優惠幫忙傳遞愛意，同時調查發現網友在情人節最想收到禮物是實用3C，第一名不意外，由iPhone12拔得頭籌；另外也首度公開男女購買情趣用品的考量差異，從關注特性來看，女性看外表、男性重功能。

情人節將心意送到另一半的心裡，東森購物精選專櫃、醫美、開架美妝保養及香水香氛等商品3折起，像是歐舒丹蠟菊賦活極萃祭出年度回饋超值組、ASHIYA日本極上版超級精華液3入獨家送馬胎盤霜50ml、德國alkmene歐珂蔓橄欖加護禮盒買一送一，DeMon BT21黃金開運面膜組買2送1、韓國PS+美美妍好氣色煥顏組只要850元，助攻消費者討好情人歡心，也討好自己的荷包。草莓網也同步推出「濃情蜜月52折起」活動，並祭出下單就送50枚東森幣、全家店取95折、不限金額首購第一筆免運費等3大好康。

▲為另一半挑選禮物，東森購物、草莓網同步祭出好康折扣。（圖／翻攝自東森購物、草莓網）

Yahoo奇摩超級商城即日起至2/18強打12星座情人禮7折起，精選美妝、香水、3C商品推雙雙對對價任2件520元起；Yahoo奇摩購物中心於2/16前推出「最愛情人節」及「美妝情人節」活動，精品、美妝、流行時尚商品下殺3折起，首波更祭出消費滿3千送3百購物金，刷Yahoo聯名卡再享筆筆最高7%回饋無上限。

Yahoo奇摩拍賣推出「情人好禮1元競標」活動，集結CITIZEN星辰錶、BOTTEGA VENETA 經典編織款鑰匙圈、Chloé小牛皮兩用手鐲包等情人精品好禮通通1元起標，並攜手萊爾富強打月月11日及22日快閃免運，天天享運費35元優惠不限次數使用。

▲Yahoo奇摩超級商城公布「12星座情人送禮指南」，推出情人禮下殺3折起。（圖／Yahoo奇摩超級商城提供）

觀察到每年2月招桃花開運小物銷售成長高達25%，蝦皮購物站上集結招桃花開運小物全面下殺4折起攻脫單商機，另外精選夯品滿520元現折69元、指定店家買滿1,314元再下殺69折，同時首公開男女不同消費取向的情趣商品，進一步來看，在情人節前夕，除了相關關鍵字如「飛機杯」搜尋人次有近1倍成長，整體銷售也達高峰，而女性用戶通常是「外貌協會」，精緻可愛的外觀設計多能贏得芳心；男性則為「實用派」，高溫與振動頻率等實用功能成為熱銷關鍵。

遠傳friDay購物則是在臉書粉專發動「收過最雷的禮物&最想得到的禮物」大調查，結果公布發現，網友最想得到的禮物前5名，分別是iPhone12、PS5、品牌香氛、流行精品包及iPad Pro；不想收到的最雷的禮物前3名則為馬克杯、零食及衛生紙。另外，在許願清單中，還出現了天絲床包及安全帽的有趣選項，踩雷禮物中則有機車大鎖及壽桃。