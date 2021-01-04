獨／雞排妹慘被「電擊小妹妹」！反應全直擊　她變臉嬌喊：太荒唐

▲▼雞排妹與張美玉醫師錄影 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

國內藝人雞排妹主持網路節目《深夜保健室》出外景，來到高雄知名泌尿女醫師張美玉的診所出外景，《ETtoday新聞雲》記者獨家直擊錄影過程，其中張美玉還拿了過去傳統訓練盆底肌的儀器來讓雞排妹感受「電療」過程，雞排妹嚇到臉色一變：「拿這個來電陰道，真的是太荒唐」。

診間裡頭，雞排妹突然大驚失色尖叫一聲，不過坐在對面的張美玉醫師可是笑到合不攏嘴，「這個拿去電陰道，也太荒唐了吧，這也太不人道，太不健康」！原來張美玉拿了過去在訓練女性的盆底肌的電療儀器，讓雞排妹拿在手上感受一下，直呼會讓女生有陰影，但是張美玉進一步解釋：「因為一電你就會收縮哇！肌肉就會被動收縮，這種電就像是去讓（坊間電療）肌肉電放鬆」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼雞排妹與張美玉醫師錄影 。（圖／記者吳奕靖攝）

接受雞排妹的專訪，也讓張美玉醫師整個大放開，就連自家的閨房情趣也大曝光，像是自己老公曾經購買一支「工業級」的按摩棒給她，形容這根工業級的按摩棒幾近一個女性手臂的長度，雞排妹直嚷就像是「筋膜槍」，張美玉說：「很像，但是就是按摩棒，然後那按摩棒的頻率嗯..嗯...嗯，哇！那真的太酷了，用了以後就愛不釋手」。

▲國內知名泌尿科女醫師張美玉 。（圖／記者吳奕靖攝）