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春節慰勉新竹緊急海淡機組　蔡英文：可以感受到前瞻計畫的助益

▲蔡英文13日上午視察新竹「經濟部水利署水利新創科技研發及測試展示基地」緊急海淡機組。（圖／總統府提供）

▲蔡英文13日上午視察新竹「經濟部水利署水利新創科技研發及測試展示基地」緊急海淡機組。（圖／總統府提供，下同）

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文13日繼續春節慰勉行程，上午前往新竹「經濟部水利署水利新創科技研發及測試展示基地」緊急海淡機組，視察去年11月底開始設置的本島第一座供應民生用水的大型海水淡化機組。蔡英文說，去年台灣面臨嚴峻水情考驗，但在前瞻基礎建設計畫的超前部署、中央地方協力，機組第二階段2月底完工後，將可供水1.3萬噸，感謝所有工程英雄的努力。

蔡英文致詞時表示，春節連假期間，很多工作同仁都還在工作崗位上固守，讓大家可以度過平安、快樂的新年假期。這幾年來，水情問題是臺灣最大的挑戰，確保水的穩定供應也是政府非常重要的責任。

由於去年罕見無颱風襲台，蔡英文提到，去年台灣面臨嚴峻水情的考驗，桃竹地區的缺水造成很大衝擊，因此在她開始執政時就瞭解到，臺灣的產業、經濟及人民的生活品質要向前走，最重要的，就是將水資源處理恰當。

談及台灣基礎建設，蔡英文指出，過去基礎建設不足，我們必須迎頭趕上，產業發展才有續航力，人民的生活品質也可以持續提升。因此，政府在2017年提出「前瞻基礎建設計畫」，一開始確實遭遇到很多不同的意見及挑戰，感謝民進黨團立法院總召柯建銘，帶領立法院黨團成員，讓「前瞻基礎建設計畫」可以過關。

「這幾年來，台灣人民都可以感受到『前瞻基礎建設計畫』帶來的基礎建設、產業建設，對生活品質的改善深具助益。」蔡英文表示，水就是其中最重要的一環。過年前曾視察「桃園新竹備援管線工程」，這一連串的北水南送計畫，並不是一天就能完成，而是經過一段時間，很多人共同的投入，中央與地方協力，才能夠完成。

▲▼蔡英文13日上午視察新竹「經濟部水利署水利新創科技研發及測試展示基地」緊急海淡機組。（圖／總統府提供）

蔡英文認為，不論是產業還是民生用水，都是現階段最大的挑戰，而海水淡化也是整個計畫的一部分。她首先感謝中央部會超前部署，其次則感謝地方政府與中央齊心協力，一起將計畫在最短時間內付諸實施。

蔡英文也不忘感謝民進黨立法院黨團總召柯建銘與民意代表協助協調地方，在很多重大建設理念上，讓政府與人民之間的溝通可以最快速、最有效率。

蔡英文表示，從去年11月底，行政院核定「抗旱水源緊急利用計畫」後，在短短66天，完成了新竹緊急海淡機組第一階段工作。今天在場很多同仁正忙著在2月底，完成第二階段。而在第一階段、第二階段完成後，將會有1.3噸的供水。

蔡英文指出，緊急海淡機組採取機動式模組方式，這一套模式可以支援台灣所有地方，有缺水時都可以在最短的時間，利用海水淡化穩定供水，對於台灣在水的供應上，是非常重大的進步。

蔡英文表示，這是台灣本島第一座供應民生用水的大型海水淡化機組，能在這麼短的時間內順利設置，她感謝水利署、台水公司、台電公司、新竹市政府、新竹市漁會等單位的攜手合作。「相信我們已經創造歷史了」。

蔡英文也感謝所有參與的工程英雄，頂著寒流及海風與時間賽跑，在很短的時間內，展現出具體成果。她強調，這段時間大家在水資源、供水方面的共同努力，也具體顯示出政府努力做事，而且會做事的決心和效率，相信臺灣的民眾都有所感受。也讓新竹鄉親與企業安心，供水穩定，大家一定會有一個好年。

最後，總統再次感謝所有了不起的工程英雄，「別忘了要輪流休息，留點時間陪伴家人」，並祝福大家新春愉快、新竹緊急海淡機組第二階段工程順利。

▼ 經濟部水利署移動式海淡機組。（圖／總統府提供）

▼ 經濟部水利署移動式海淡機組。（圖／總統府提供）

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