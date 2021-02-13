　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

機器牛犇犇「翻跟斗搖屁屁」登春晚　下台還得加班送便當

▲24隻伴舞的機器牛「犇犇」亮相春晚。（圖／翻攝央視）

▲24隻伴舞的機器牛「犇犇」亮相春晚。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸《央視》11日春晚節目環節《牛起來》中，劉德華、王一博與關曉彤帶著24隻伴舞的機器牛「犇犇」一同亮相。這批機器牛隨著樂起舞，翻跟斗、扭屁屁等動作令觀眾印象深刻，絲毫不遜於大牌藝人的表現。到了後台，工作人員還拍下脫去「牛裝」的機器狗拉著一台載滿便當的小推車，搖頭擺尾「笑」果十足。

▲機器牛脫去表演外衣，搖身一變機器狗替工作人員送便當。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲機器牛脫去表演外衣，搖身一變機器狗替工作人員送便當。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，「犇犇」的研發團隊來自浙江杭州，由90後組成。本次「犇犇」的表演，是大陸首次高性能四足機器人集群舞蹈表演。負責人王興興表示，「1月份第一次彩排，研發團隊帶著60隻趕工出來的犇犇來到北京，一看到舞台就蒙了，單隻犇犇舞蹈游刃有餘，幾十隻一起上，很多技術問題撲面而來。」

王興興提到，最麻煩的就是在舞台上的每隻小牛的動態定位問題，每隻小牛得按設定的走位，而不是亂糟糟，甚至相互碰撞，「現場調試的時候碰撞、摔倒更是不可避免，這即使對於沒有太多表演經驗的人來說都是有不少難度。」

為解決上述問題，王興興的團隊開發出一套新的定位系統，「從去年10月份開始，團隊近20位年輕人大半時間泡在演播廳裡，有一段時間，很多同事連續幾天每天只睡兩三個小時，最終經過通宵的加班加點，達到了遠比預期還好的效果。」

▲機器牛「犇犇」是由浙江杭州一群90後的團隊研發。（圖／翻攝新京報）

▲機器牛「犇犇」是由浙江杭州一群90後的團隊研發。（圖／翻攝新京報）

除了台上跳舞，也有工作人員在後台拍下脫掉牛外殼的機器狗送便當的有趣景象，據了解，送便當等工作確實有可能成為機器狗未來的應用場景之一。王興興提到，「四足機器人的終極場景是面向大眾生活，在家時作為基本的人機交互智能設備，並且可以進一步的陪你逛公園或爬山，四足機器人每年的進步其實非常快，相信再過1到2年，自己的小區裡可能都會看到幾隻了。」

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
宥勝老婆「有很多外來誘惑找上他」　認多次起爭執
快訊／今無新增確診　18天後再見+0
百萬「美女襄理」收大鵰照！3特徵揪噁男竟反遭出征
16歲休學！正妹YouTuber20歲買百萬名車　還有奢華獨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

磕越響錢越多！　哐啷一聲「鋁臉盆」敲凹引網友激戰

三國馬超形象逆轉！竟是「不忠不孝」之人…出兵害200家人被殺光

機器牛犇犇「翻跟斗搖屁屁」登春晚　下台還得加班送便當

春節放鞭炮　中國北京、河北現重度空污

「牛器沖天」的玉佩陶俑古文物　擬人化形象曾進駐圓明園

連6日本土零新增　陸通報境外輸入確診8例

封殺BBC被批「限制新聞自由」　陸稱西方國家雙標

黎智英獄中過年妻兒初一探監　港懲教署提供「炆齋」加菜

陸車市持續回暖　去年新能源汽車產銷創歷史新高

拜登夫婦向中國賀年　牛彈琴點出四個小細節

見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身

法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

貓熊「大字躺」軟爛溜下滑雪道　極致享受熊生...萌樣療癒萬人♥

畫面曝光！目睹父神明桌前「狠甩阿公4巴掌」兒揭惡行罵：沒用男人

波多野結衣「顏面神經麻痺」！痛哭全面停工　嘴角歪斜左眼閉不上

水獺慶3歲生日！狂嗑生魚片蛋糕「小手抓肉肉」暴風進食模樣萌翻

放飯時間！奴才醒來先上廁所　貪吃貓「咬褲頭繩」急催促：餓了

磕越響錢越多！　哐啷一聲「鋁臉盆」敲凹引網友激戰

三國馬超形象逆轉！竟是「不忠不孝」之人…出兵害200家人被殺光

機器牛犇犇「翻跟斗搖屁屁」登春晚　下台還得加班送便當

春節放鞭炮　中國北京、河北現重度空污

「牛器沖天」的玉佩陶俑古文物　擬人化形象曾進駐圓明園

連6日本土零新增　陸通報境外輸入確診8例

封殺BBC被批「限制新聞自由」　陸稱西方國家雙標

黎智英獄中過年妻兒初一探監　港懲教署提供「炆齋」加菜

陸車市持續回暖　去年新能源汽車產銷創歷史新高

拜登夫婦向中國賀年　牛彈琴點出四個小細節

磕越響錢越多！　哐啷一聲「鋁臉盆」敲凹引網友激戰

比你還有錢！美8歲牧羊犬繼承主人1.4億遺產　好友苦笑：用得完？

她染新冠「手指發黑」截肢　醫揭病毒猛攻血管！震撼照曝光

睡女友家一晚被要求2千水電費！「做其他事」要加錢…男友傻爆眼

統一獅萊恩賀年　新年現身台灣首廟天壇天后宮發紅包

爵士雙殺公鹿！近18場17勝　字母哥還慘被戈貝爾「顏扣」

韓國BL元年！ 4部超甜男男CP網劇...過半演員都是「愛豆出身」

18天後再見+0　指揮中心：今日無新增確診，新年快樂

李盈南奉獻台電47年　亞錦賽執教奪冠很圓滿

年假防疫在家追劇超爽！浪漫、恐怖風格任選　Netflix影集2020年人氣第一排行榜（上）

17歲妹跨坐男下體「脫衣猛搖」女友氣炸！安全帽K到她哭哭求饒

大陸熱門新聞

慈禧拉粑粑　宮女「口技」擦屁股

4歲孫女求別闖紅燈　下秒目睹爺爺慘死

他逃亡16年 被逮時喪失語言能力

女兒被賞巴掌　父找20親戚包車殺到婆家

山東一家6口除夕被滅門！4歲幼童也遇害

女子返家發現家門打不開　竟是鄰居佔房

深夜接詭異訂單！　他被指名送餐到「停屍間第四排第四格」嚇哭

高中妹染HPV！媽診間動粗　醫打臉：妳害的

老公只硬2分鐘　嫩妻淚：寧願一輩子單身

清朝最美皇后侍寢到50歲　牌子被翻到掉漆

12歲胖弟「2個月鏟15kg」！成效超驚人

小情侶恩愛太大聲 鄰居投訴反被嗆

父親失蹤急報警！警方一查逮捕報案人

朋友送6隻雞狂噴屎　他強制穿上尿布

更多熱門

相關新聞

天龍山石窟佛首亮相春晚

天龍山石窟佛首亮相春晚

今年大陸春晚出現隋代珍寶，流失海外近一個世紀的天龍山石窟第8窟北壁主尊佛首，首次亮相《央視》春晚節目。據了解，20世紀20年代，在日本古董商「山中商會」驅動下，天龍山石窟遭到大規模盜鑿，超過240尊雕像被盜，幾乎所有石雕頭部、全身被盜，分散收藏於日本、歐美博物館以及私人手中。近年，大陸開始追討歷史文物下落，消失半世紀的隋代佛首成為大陸2020年第一百件回歸文物。

周杰倫春晚雲端連線　被虧根本MV

周杰倫春晚雲端連線　被虧根本MV

陸春晚將登場　演職員全都要採檢

陸春晚將登場　演職員全都要採檢

實測網紅彈性口罩「過濾性僅16.5%」

實測網紅彈性口罩「過濾性僅16.5%」

CGTN在英國被下架 汪文斌：停止政治操弄、糾正錯誤

CGTN在英國被下架 汪文斌：停止政治操弄、糾正錯誤

關鍵字：

機器狗央視春晚犇犇

讀者迴響

熱門新聞

流水蝦爆關店潮　老闆曝：看到這一物準血賠

30歲巨嬰男嫖妓…「媽媽全程看哭喊加油」！

薔薔「生理期第1天」看清男友！

2021運勢最強「星座X血型」出爐！

19歲男勒斃41歲女友！見脫糞還洗屍

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

16歲休學！正妹YouTuber「20歲就買下百萬名車」

史上最尷尬姓氏曝光！台灣只剩2人

目睹父狠甩阿公4巴掌　他痛揭惡行：沒用男人

埃及開箱石棺有人紅湯　開放試喝

要女藝人當眾脫胸罩！主持人還拉臉狂親

慈禧拉粑粑　宮女「口技」擦屁股

17歲青澀照被疑「不像」！李沛旭回擊：你很像？

爆漿狂噴！男被燙成「白醬爛香腸」…拖5天臭翻　醫：都發霉了

美女公關揭「處女酒店妹」內幕　被框出場遭硬上

更多

最夯影音

更多
見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身

見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身
法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面