機器牛犇犇「翻跟斗搖屁屁」登春晚　下台還得加班送便當

▲24隻伴舞的機器牛「犇犇」亮相春晚。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸《央視》11日春晚節目環節《牛起來》中，劉德華、王一博與關曉彤帶著24隻伴舞的機器牛「犇犇」一同亮相。這批機器牛隨著樂起舞，翻跟斗、扭屁屁等動作令觀眾印象深刻，絲毫不遜於大牌藝人的表現。到了後台，工作人員還拍下脫去「牛裝」的機器狗拉著一台載滿便當的小推車，搖頭擺尾「笑」果十足。

▲機器牛脫去表演外衣，搖身一變機器狗替工作人員送便當。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，「犇犇」的研發團隊來自浙江杭州，由90後組成。本次「犇犇」的表演，是大陸首次高性能四足機器人集群舞蹈表演。負責人王興興表示，「1月份第一次彩排，研發團隊帶著60隻趕工出來的犇犇來到北京，一看到舞台就蒙了，單隻犇犇舞蹈游刃有餘，幾十隻一起上，很多技術問題撲面而來。」

王興興提到，最麻煩的就是在舞台上的每隻小牛的動態定位問題，每隻小牛得按設定的走位，而不是亂糟糟，甚至相互碰撞，「現場調試的時候碰撞、摔倒更是不可避免，這即使對於沒有太多表演經驗的人來說都是有不少難度。」

為解決上述問題，王興興的團隊開發出一套新的定位系統，「從去年10月份開始，團隊近20位年輕人大半時間泡在演播廳裡，有一段時間，很多同事連續幾天每天只睡兩三個小時，最終經過通宵的加班加點，達到了遠比預期還好的效果。」

▲機器牛「犇犇」是由浙江杭州一群90後的團隊研發。（圖／翻攝新京報）

除了台上跳舞，也有工作人員在後台拍下脫掉牛外殼的機器狗送便當的有趣景象，據了解，送便當等工作確實有可能成為機器狗未來的應用場景之一。王興興提到，「四足機器人的終極場景是面向大眾生活，在家時作為基本的人機交互智能設備，並且可以進一步的陪你逛公園或爬山，四足機器人每年的進步其實非常快，相信再過1到2年，自己的小區裡可能都會看到幾隻了。」