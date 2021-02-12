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隋代珍寶上春晚！　「天龍山石窟佛首」流失近半世紀

▲▼ 天龍山石窟第8窟北壁主尊佛首，首次亮相於《央視》春晚的節目 。（圖／翻攝 央視、新京報大陸國家文物局）

 ▲天龍山石窟第8窟北壁主尊佛首，首次亮相於《央視》春晚的節目 。（圖／翻攝 央視春晚）

記者任以芳／綜合報導

今年大陸春晚出現隋代珍寶，流失海外近一個世紀的天龍山石窟第8窟北壁主尊佛首，首次亮相《央視》春晚節目。據了解，20世紀20年代，在日本古董商「山中商會」驅動下，天龍山石窟遭到大規模盜鑿，超過240尊雕像被盜，幾乎所有石雕頭部、全身被盜，分散收藏於日本、歐美博物館以及私人手中。近年，大陸開始追討歷史文物下落，消失半世紀的隋代佛首成為大陸2020年第一百件回歸文物。

▲▼ 天龍山石窟第8窟北壁主尊佛首，首次亮相於《央視》春晚的節目 。（圖／翻攝 央視、新京報大陸國家文物局）

▲ 天龍山石窟第8窟北壁主尊佛首，首次亮相於《央視》春晚的節目 。（圖／翻攝 新京報/大陸國家文物局）

據《新京報》報導指出，山西太原天龍山石窟為全國重點文物保護單位，開鑿於北朝晚期至隋唐時期，是中原地區代表性佛教石窟，在中國石窟雕塑發展藝術史上具有重要地位。

20世紀20年代，在日本古董商「山中商會」驅動下，天龍山石窟遭到大規模盜鑿，超過240尊雕像被盜，幾乎所有造像頭部，甚至造像全身被盜運至境外，現收藏於日本、歐美博物館以及私人手中，破壞程度在中國石窟寺中最為慘烈。

至於佛首如何回歸？《澎湃新聞》報導稱，2020年9月14日，大陸國家文物局監測發現，日本東瀛國際拍賣株式會社（以下稱拍賣行）擬於東京拍賣一尊「唐 天龍山石雕佛頭」，疑似山西省太原市天龍山石窟在歷史上流失的文物。經鑒定研究，判斷應屬天龍山石窟第8窟北壁佛龕主尊佛像的被盜佛首（隋代），於1924年前後被盜鑿並非法盜運出境。

報導表示，大陸國家文物局啓動追索機制，立刻「叫停拍賣、爭取回歸」，並於於去年10月15日致函拍賣行，要求終止與該佛首相關的拍賣和宣傳展示活動，予以撤拍。10月16日，拍賣行積極配合，作出撤拍決定，終止有關宣傳。國家文物局與拍賣行董事長張榮，本身也是旅日華僑取得聯繫，促成文物回歸。

▲▼ 天龍山石窟第8窟北壁主尊佛首，首次亮相於《央視》春晚的節目 。（圖／翻攝 央視、新京報大陸國家文物局）

▲ 天龍山石窟第8窟北壁主尊佛首被盜前、後比對照片 。（圖／翻攝 新京報/大陸國家文物局）

張榮與日籍文物持有人談判完成洽購，經國家文物局充分溝通，決定將佛首捐獻中國政府。11月17日，由大陸駐日使館舉行文物移交儀式，張榮將持有的天龍山石窟佛首無償捐贈給中國國家文物局，移交使館保管。同年12月12日12時，佛首安全運抵北京，當日點交入庫，結束在外流浪歲月。

從今年起，佛首將於2月12日（大年初一）起，在北京魯迅博物館「咸同斯福——天龍山石窟國寶回歸暨數字復原特展」中展覽展示。特展將延續至3月14日。

據了解，佛首長33.7釐米，寬30.4釐米，高44.5釐米，重55.5公斤。科技檢測的測試分析結果表明，佛首石材主要由石英和方解石構成，符合天龍山岩體特徵，內部一致性較好，無顯著裂隙發育。頂部和耳部發現彩繪痕跡，推斷佛像原始狀態應有彩繪。鼻翼及鼻梁部位存有有機材料，推斷有修復經歷，與鼻翼修整情況相契合。經實物鑒定、科技檢測並與歷史照片比對，專家一致認為，該佛首源自天龍山第8窟北壁佛龕內佛像，應為1924年前後被盜。

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