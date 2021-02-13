頭伸出欄杆…他「臉紅拔不出」：以後不亂玩！萬人笑：頭過身就過

網搜小組／劉維榛報導

危險動作，請勿模仿！一名男網友哀號，日前在2樓的家玩欄杆，沒想到大頭真的卡住，狂使力想拔出來，無奈根本沒用，而沒良心的親友全在一樓看好戲，耗時近1分鐘，所幸一個move終於掙脫，嚇得他驚呼「以後不會再亂玩欄杆...」引來萬名網友笑虧，「拿張板凳就解決了，殭屍道長有教！」

一名男網友在臉書《爆廢1公社》分享一段超糗影片，只見他面目猙獰，臉上漲紅，雙手緊抓欄杆，原來他一時貪玩，好奇把頭塞進欄杆之間，結果進得去出不來，逗得底下親友哈哈大笑，不忘拿出手機，趕緊拍下這爆笑一幕。

44秒影片中，原PO當下發現不對勁，先是把眼鏡摘下來，而孩子一度在旁戲鬧模仿，讓他厭世趕人「走開啦～」接著他開始左右扭動脖子，無奈大頭完全沒卡死，下秒有人大喊「慢慢的喔～到中間一點，用手（輔助），斜斜的～」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO頭卡欄杆，糗翻了！（圖／網友謝佳良授權）



無奈，任憑原PO怎麼使力，大頭能無法掙脫欄杆，僵持足足20秒後，原PO靠著意志力，再使出吃奶力氣吼喊「啊～～～」所幸最後成功把頭給拔出，否則可要與欄杆共度年假了．而他崩潰勸世「以後不會再亂玩欄杆...」

影片曝光後，掀起1.1萬名網友朝聖，紛紛笑歪回應「拍攝者這時候丟顆榴槤給對方，我相信不用10秒就成功了」、「頭過身就過，鑽出來就好了」、「要抹一些油啦」、「我還以為小孩子推門時會撞到他，然後再卡一次」、「人在受驚嚇會變得很厲害，拿個鞭炮炸過去，馬上就回去了」。

有苦主分享童年記憶，「我小時候也常這樣玩，結果有一次真的卡住，我阿爸，阿舅～喬了很久，才把我救回來」、「我傻眼，我小時候腿卡在欄杆一次我就不敢了」、「我也被卡過，從此之後都離得遠遠的」。

▼苦主笑回，再也不敢貪玩了！（圖／翻攝爆廢1公社）

