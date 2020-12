硬屍「倒掛鐵欄杆」死狀詭異！　她零下20℃翻牆卻卡柵欄凍死

▲俄羅斯冬季嚴寒,一名女子翻牆回家卻被卡在欄杆上一整晚,遂不敵低溫而凍死。(示意圖/CFP)

記者張寧倢/編譯

俄羅斯近來進入嚴寒的冬季,巴什科爾托斯坦(Bashkortostan)地區一名女子出門竟忘記帶鑰匙,回家時不得其門而入,便想翻越圍牆,卻在零下20度的天氣中不小心卡在柵欄上,由於整晚都沒人發現,整個人就此活活被凍死,遺體「頭下腳上」卡在欄杆縫隙中,呈現相當詭異的姿勢,驚悚畫面讓目擊者受到驚嚇。

根據英國《鏡報》報導,俄羅斯這名年輕女子住在名為戴瑪村(Dema)的高級住宅區,近日清晨被鄰居發現身體上下顛倒,雙腳朝上、頭部與雙手下垂趴在柵欄,遠遠看來就像整個人被欄杆插過一般,呈現十分詭異的姿勢,讓目擊者被嚇得不輕。警方到場後發現,這名女子早已不堪低溫,成為一副冰凍僵硬的屍體。

報導指稱,原本有其他報導認為,女子與人發生爭執後,為了快速逃離,才會急著翻越圍牆,最後才以此怪異姿勢死在柵欄上。然而,據警方調查,這名女子身上衣物輕薄,無法禦寒,應該是因為忘記帶鑰匙想要翻牆進門,卻不小心卡在欄杆上,卻又無人施救,最後在攝氏零下20度的寒夜中活活被凍死。鄰居表示,「這裡晚上很黑,街上沒什麼燈,所以沒人發現,她才會這樣凍死。」

