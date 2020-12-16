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硬屍「倒掛鐵欄杆」死狀詭異！　她零下20℃翻牆卻卡柵欄凍死

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 ▲▼冬季,冬天,低溫,寒流,行人,路人,大陸冷氣團,下雪,嚴寒,。（圖／CFP）

▲俄羅斯冬季嚴寒，一名女子翻牆回家卻被卡在欄杆上一整晚，遂不敵低溫而凍死。（示意圖／CFP）

記者張寧倢／編譯

俄羅斯近來進入嚴寒的冬季，巴什科爾托斯坦（Bashkortostan）地區一名女子出門竟忘記帶鑰匙，回家時不得其門而入，便想翻越圍牆，卻在零下20度的天氣中不小心卡在柵欄上，由於整晚都沒人發現，整個人就此活活被凍死，遺體「頭下腳上」卡在欄杆縫隙中，呈現相當詭異的姿勢，驚悚畫面讓目擊者受到驚嚇。

根據英國《鏡報》報導，俄羅斯這名年輕女子住在名為戴瑪村（Dema）的高級住宅區，近日清晨被鄰居發現身體上下顛倒，雙腳朝上、頭部與雙手下垂趴在柵欄，遠遠看來就像整個人被欄杆插過一般，呈現十分詭異的姿勢，讓目擊者被嚇得不輕。警方到場後發現，這名女子早已不堪低溫，成為一副冰凍僵硬的屍體。

報導指稱，原本有其他報導認為，女子與人發生爭執後，為了快速逃離，才會急著翻越圍牆，最後才以此怪異姿勢死在柵欄上。然而，據警方調查，這名女子身上衣物輕薄，無法禦寒，應該是因為忘記帶鑰匙想要翻牆進門，卻不小心卡在欄杆上，卻又無人施救，最後在攝氏零下20度的寒夜中活活被凍死。鄰居表示，「這裡晚上很黑，街上沒什麼燈，所以沒人發現，她才會這樣凍死。」

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