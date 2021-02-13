62歲鋼鐵伯想拉單槓！鍛鍊臂力「照顧身障兒」　眾人1個月火速完工

▲62歲吳爸爸與23歲兒子。（圖／東森新聞）



記者黃可昀／綜合報導

為了照顧身障兒，62歲吳爸爸每天都要抱兒子上下床、盥洗等等，但隨著年紀漸增與兒子成長，抱23歲兒子行動對他來說變得很吃力，為了克服這問題，他請求鄉長在住家附近設置單槓，讓他可以鍛鍊臂力，「有兩個現實是不會騙人，第一就是口袋裡的錢，第二就是你的體力，體力這東西假不了，練就有了。」

據《東森新聞》報導，花蓮62歲吳爸爸一手拉拔身障兒長大，如今兒子23歲，體重來到了36公斤，過去稀鬆平常的抱兒子上下床、坐輪椅、盥洗等流程變得很耗體力，畢竟兒子體重漸漸增加，自己也上了年紀，確實需要鍛鍊體能才有辦法繼續照顧兒子。

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▲吳爸爸不怕辛苦，只怕自己沒體力顧兒子。（圖／東森新聞）



在某次地方活動中，他向吉安鄉長游淑貞陳述此事，並表示自己常常會帶兒子到附近散步，希望能增設單槓讓他鍛鍊體能，才能有更強壯的臂膀照顧兒子。鄉長得知狀況後，立即請相關單位到場勘查，不到1個月的時間就完工，讓吳爸爸可以就近拉單槓強健體魄。

不只鄉長積極伸出援手，周邊大賣場的老闆得知消息後，也申請設置無障礙坡道，同樣1周的時間火速完工，讓吳爸爸可以帶著兒子一起逛賣場，共同打造友善身障者的空間，眾人齊心幫忙令吳爸爸相當感動，並承諾兒子會努力鍛鍊體能，好讓自己有更健康的身體繼續陪伴、照顧兒子。