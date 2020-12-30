駕電動代步車摔落邊坡！身障翁小腿骨折躺路旁　鳳警助脫困送醫

▲員警檢視老翁傷勢並通過知救護人員支援送醫急救。（圖／鳯林分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮鳳林警分局西林派出所所長高新福及警員王俊偉日前執行巡邏勤務，於林榮里永康路段發現一輛翻覆邊坡的電動代步車，員警隨即下車查看，赫然發現一名老翁倒臥在邊坡旁，立即通報119派員救護並將代步車抬至路面代駛回老翁住處，老翁則由救護車急送醫院救治。

老翁年約70歲，為身障人士行動不便，倒臥在邊坡旁無法自行脫困，神情慌張無助，且手腳有擦挫傷丶右小腿疑似骨折，員警除了安撫老翁不安情緒，並在確認身分後立刻聯繫家屬。

▲員警將代步車搬運至路上並代駕回老翁住處。

在員警陪同下，老翁情緒逐漸穩定後表示，因為肚子餓，見夕陽西下，趕著要去市區購買晚餐，未注意地面濕滑，操控不慎而翻落邊坡。隨後員警合力將電動四輪車抬回路面，並協助老翁將車輛騎回家中，讓老翁可以安心就醫。

鳳林警分局長林昆達呼籲，鳳林地區近來大雨不斷，路面濕滑，尤其年長者外出更應注意安全，家中若有長者或身心障礙者，讓其佩戴相關可辨識之配件，當意外發生時，讓警方及熱心民眾可在第一時間協助聯絡家屬，鄰居之間也可多加關懷，建立良好的互動關係，避免長者獨自在家中或是單獨外出，減少意外狀況的發生，如有需要協助可撥打110或向鄰近派出所請求幫忙。

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