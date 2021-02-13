美國聯邦政府最會賺的人是他…超越400萬公務員　年薪比總統還高

▲美國首席防疫專家佛奇。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國聯邦政府組織龐大，根據調查指出，美國首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）是美國400萬名聯邦雇員中最高薪的人，2019年年薪高達41萬7608美元（約新台幣1168萬元），甚至比總統的年薪40萬美元還高。

根據富比世雜誌報導，美國國家過敏與傳染病研究所所長、首席醫學顧問佛奇不只是領導防疫的重要人物，也是薪水最高的官員。根據調查，佛奇在2010年至2019年間，一共領到360萬美元薪水，而他的年薪又在2014年從33萬5000美元增加至41萬7608美元。

至於美國聯邦政府其他要員，美國前副總統潘斯（Mike Pence）的權力可能比佛奇更大，但在年薪方面，潘斯2019年的年薪僅為23萬5100美元。至於白宮新冠疫情協調員比爾斯（Deborah Birx），2019年的年薪則為30萬5972美元。

另一方面，美國聯邦眾議院議長裴洛西的年薪為22萬3500美元，美國最高法院首席大法官羅伯茨（John Roberts）的年薪則為27萬700美元，其他參眾兩院議員年薪則為17萬4000美元。美軍四星上將的薪資雖然也高達26萬8000美元，但仍然遠不及佛奇。