　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

跨國洲際飛彈「中途國家」能攔截嗎？　網解答：公親變事主

▲▼ 義勇兵三型（Minuteman III）洲際彈道飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲發射洲際彈道飛彈，中途國家是否可以攔截，引發網友的討論。圖為美軍義勇兵三型（Minuteman III）洲際彈道飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

近年來國際情勢緊張，所以掌握洲際彈道飛彈技術的國家，試射的頻率越來越頻繁，但是洲際彈道飛彈顧名思義，就是擁有超長距離射程，可以跨越多個國家，攻擊目標國家的飛彈，就有網友疑問，如果被洲際彈道飛彈經過的國家，雖然不是被攻擊的目標國家，是不是也可以攔截擊落，引發許多網友的討論。

原PO發文提問表示，假設A、B、 C三個國家，A國要打C國，途中有個B國，A發射洲際飛彈到C國，B國可以出於自衛或領土、領空遭到侵犯，在飛彈經過B國領空時擊毀嗎？

有網友回應表示，如果B國有能力，也想表態的話，答案是「可以」，問題在於B國如果那麼強，還站到C國那邊，A國同時也會賞洲際飛彈給B國，此時B國的重點就不會是飛向C國那顆，另外對B國C國來說，與其去攔截洲際飛彈，不如自己也把洲際飛彈射向A國，大家一起來show hands。

另外還有網友延伸提問，洲際飛彈是怎麼測試的？如果測試過程中，科學家不小心算錯，飛彈掉到其他國家裡面怎麼辦？

▲▼東風-41型洲際彈道飛彈。（圖／路透社）

▲洲際彈道飛彈有自毀裝置，如果試射偏離軌道就會啟動。圖為東風-41型洲際彈道飛彈。（圖／路透社）

對此有網友解答，已經進入服役狀態的洲際飛彈每年都要進行抽檢，就是隨機從服役的飛彈中抽出一顆進行發射測試，看看性能是否符合要求，在研發過程中的飛彈也要進行多次試驗，測試飛彈是否可以正常使用，是否符合性能要求，而且洲際飛彈上有自毀裝置，如果飛彈發射後偏離預定軌道，自毀裝置就會被啟動。

另外還有網友補充， 洲際飛彈要攔截成功率最高的地方就是第一階段的上升階段，末端的終端速度通常都以馬赫計算，掉落範圍也較廣，要空中阻絕掉需要極強的軌道運算能力，一般來說末端攔截都是在賭「媽祖顯靈」，所以洲際飛彈試射還有個慣例，就是要試射演習，有事前通報的義務，沒有公告的話，各國都會戒備並準備執行保證相互毀滅發射洲際飛彈反擊。

▲▼俄羅斯軍方測試新型洲際彈道導彈RS-28薩爾馬特(Satan 2)。（圖／翻攝自俄羅斯國防部官網）

▲其實洲際彈道飛彈最高點都在外太空，外太空並不算領空，也很難攔截。圖為俄羅斯洲際彈道飛彈RS-28薩爾馬特(Satan 2)。（圖／翻攝自俄羅斯國防部官網）

其他網友則在推文中表示，「可以攔攔看啊，到時公親變事主」、「洲際飛彈垂直向上飛，再垂直落下，中途很難欄截吧」、「但是ICBM（洲際彈道飛彈）是射到太空落下，其實B國打不到啊」、「領空不包括外太空」、「有攔截洲際飛彈能力的國家沒幾個好嗎」。

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
宥勝老婆「有很多外來誘惑找上他」　認多次起爭執
快訊／今無新增確診　18天後再見+0
百萬「美女襄理」收大鵰照！3特徵揪噁男竟反遭出征
16歲休學！正妹YouTuber20歲買百萬名車　還有奢華獨

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

跨國洲際飛彈「中途國家」能攔截嗎？　網解答：公親變事主

遏制北京發展！俄專家分析：美中大國博弈「沒人願意選邊參戰」

老蔣曾「廢除春節」　大遷徙前...在老家祭祖、吃最後年夜飯

陸未來航母5款新艦載機　全新隱形戰鬥機、空警-600上艦

為何會有人認為「F-22比殲-20強」　軍盲引戰慘遭鄉民圍剿嘲笑

南韓擠進隱身機行列！　耗資4千億「KF-X戰機」將交付

俄軍今年將接收3500件新武器！S500防空系統、北風之神核潛艇在列

土耳其無人機摧毀敘利亞「俄製防空系統」　但還需要F-16護航

速度8馬赫！俄羅斯軍方：「鋯石」高超音速導彈2022年交付海軍

揭秘美國女飛行員「空中如廁」　轟炸機只有「一個不銹鋼碗」

見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身

法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

貓熊「大字躺」軟爛溜下滑雪道　極致享受熊生...萌樣療癒萬人♥

畫面曝光！目睹父神明桌前「狠甩阿公4巴掌」兒揭惡行罵：沒用男人

波多野結衣「顏面神經麻痺」！痛哭全面停工　嘴角歪斜左眼閉不上

水獺慶3歲生日！狂嗑生魚片蛋糕「小手抓肉肉」暴風進食模樣萌翻

放飯時間！奴才醒來先上廁所　貪吃貓「咬褲頭繩」急催促：餓了

跨國洲際飛彈「中途國家」能攔截嗎？　網解答：公親變事主

遏制北京發展！俄專家分析：美中大國博弈「沒人願意選邊參戰」

老蔣曾「廢除春節」　大遷徙前...在老家祭祖、吃最後年夜飯

陸未來航母5款新艦載機　全新隱形戰鬥機、空警-600上艦

為何會有人認為「F-22比殲-20強」　軍盲引戰慘遭鄉民圍剿嘲笑

南韓擠進隱身機行列！　耗資4千億「KF-X戰機」將交付

俄軍今年將接收3500件新武器！S500防空系統、北風之神核潛艇在列

土耳其無人機摧毀敘利亞「俄製防空系統」　但還需要F-16護航

速度8馬赫！俄羅斯軍方：「鋯石」高超音速導彈2022年交付海軍

揭秘美國女飛行員「空中如廁」　轟炸機只有「一個不銹鋼碗」

比你還有錢！美8歲牧羊犬繼承主人1.4億遺產　好友苦笑：用得完？

她染新冠「手指發黑」截肢　醫揭病毒猛攻血管！震撼照曝光

睡女友家一晚被要求2千水電費！「做其他事」要加錢…男友傻爆眼

統一獅萊恩賀年　新年現身台灣首廟天壇天后宮發紅包

爵士雙殺公鹿！近18場17勝　字母哥還慘被戈貝爾「顏扣」

韓國BL元年！ 4部超甜男男CP網劇...過半演員都是「愛豆出身」

18天後再見+0　指揮中心：今日無新增確診，新年快樂

李盈南奉獻台電47年　亞錦賽執教奪冠很圓滿

年假防疫在家追劇超爽！浪漫、恐怖風格任選　Netflix影集2020年人氣第一排行榜（上）

來不及準備禮物　免花大錢的「情人節提案」也能很有FU

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

軍武熱門新聞

軍盲引戰：殲-20比F-22強　慘遭打臉

差點領不到紅包！　老蔣曾「廢除春節」

陸未來航母5款新型艦載機

戰鬥機、武裝直升機可對戰？真實歷史曝

南韓KF-X隱身戰鬥機將交付

洛馬最新超高音速飛彈　速度5馬赫

F-16護航　土無人機毀敘俄製防空系統

二戰名將「拒絕」蔣經國拜年

揭秘美國女飛行員如何「空中如廁」？

共軍展示長劍-10射擊　專家曝真相

俄軍今年將接收S500防空系統！

俄專家：美中博弈「沒人願意選邊參戰」

跨國洲際飛彈中途能攔截？網解真相

台灣能省軍購費做研發？網曝關鍵

更多熱門

相關新聞

美航母艦群南海大會師！少將「一句話」辱華

美航母艦群南海大會師！少將「一句話」辱華

美國海軍2個航空母艦群羅斯福號與尼米茲號當地時間9日被證實，已航行至南海展開「大會師」，進行雙航艦行動，此是拜登就任美國總統後首次對外展現海軍作戰能力的最新行動。指揮官表示，此舉能助美軍確保熟練與維持和平，同時向區域內夥伴承諾，展現美方推動自由印太地區的決心。

日本蒼龍級潛艦撞香港貨輪　升降鰭幾乎全斷

日本蒼龍級潛艦撞香港貨輪　升降鰭幾乎全斷

美軍雙航母會師南海：展現在挑戰性環境中的作戰能力

美軍雙航母會師南海：展現在挑戰性環境中的作戰能力

川金會是「夢一場」！北韓從未停止研發核武

川金會是「夢一場」！北韓從未停止研發核武

日本自衛隊「蒼龍級」潛艦碰撞香港籍貨船

日本自衛隊「蒼龍級」潛艦碰撞香港籍貨船

關鍵字：

跨國洲際飛彈洲際飛彈軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

流水蝦爆關店潮　老闆曝：看到這一物準血賠

30歲巨嬰男嫖妓…「媽媽全程看哭喊加油」！

薔薔「生理期第1天」看清男友！

2021運勢最強「星座X血型」出爐！

19歲男勒斃41歲女友！見脫糞還洗屍

萬壽路超毛遇鬼　釣出許多「受害者」

16歲休學！正妹YouTuber「20歲就買下百萬名車」

史上最尷尬姓氏曝光！台灣只剩2人

目睹父狠甩阿公4巴掌　他痛揭惡行：沒用男人

埃及開箱石棺有人紅湯　開放試喝

要女藝人當眾脫胸罩！主持人還拉臉狂親

慈禧拉粑粑　宮女「口技」擦屁股

17歲青澀照被疑「不像」！李沛旭回擊：你很像？

爆漿狂噴！男被燙成「白醬爛香腸」…拖5天臭翻　醫：都發霉了

美女公關揭「處女酒店妹」內幕　被框出場遭硬上

更多

最夯影音

更多
見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身

見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身
法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

男子好奇把頭伸出欄杆竟「卡住」　擠到臉紅拔不出：以後不亂玩了

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

三峽老街豬血糕攤瓦斯氣爆竄火 4遊客手臂、額頭燒燙傷...攤販嚇壞

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面