跨國洲際飛彈「中途國家」能攔截嗎？　網解答：公親變事主

▲發射洲際彈道飛彈，中途國家是否可以攔截，引發網友的討論。圖為美軍義勇兵三型（Minuteman III）洲際彈道飛彈。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

近年來國際情勢緊張，所以掌握洲際彈道飛彈技術的國家，試射的頻率越來越頻繁，但是洲際彈道飛彈顧名思義，就是擁有超長距離射程，可以跨越多個國家，攻擊目標國家的飛彈，就有網友疑問，如果被洲際彈道飛彈經過的國家，雖然不是被攻擊的目標國家，是不是也可以攔截擊落，引發許多網友的討論。

原PO發文提問表示，假設A、B、 C三個國家，A國要打C國，途中有個B國，A發射洲際飛彈到C國，B國可以出於自衛或領土、領空遭到侵犯，在飛彈經過B國領空時擊毀嗎？

有網友回應表示，如果B國有能力，也想表態的話，答案是「可以」，問題在於B國如果那麼強，還站到C國那邊，A國同時也會賞洲際飛彈給B國，此時B國的重點就不會是飛向C國那顆，另外對B國C國來說，與其去攔截洲際飛彈，不如自己也把洲際飛彈射向A國，大家一起來show hands。

另外還有網友延伸提問，洲際飛彈是怎麼測試的？如果測試過程中，科學家不小心算錯，飛彈掉到其他國家裡面怎麼辦？

▲洲際彈道飛彈有自毀裝置，如果試射偏離軌道就會啟動。圖為東風-41型洲際彈道飛彈。（圖／路透社）



對此有網友解答，已經進入服役狀態的洲際飛彈每年都要進行抽檢，就是隨機從服役的飛彈中抽出一顆進行發射測試，看看性能是否符合要求，在研發過程中的飛彈也要進行多次試驗，測試飛彈是否可以正常使用，是否符合性能要求，而且洲際飛彈上有自毀裝置，如果飛彈發射後偏離預定軌道，自毀裝置就會被啟動。

另外還有網友補充， 洲際飛彈要攔截成功率最高的地方就是第一階段的上升階段，末端的終端速度通常都以馬赫計算，掉落範圍也較廣，要空中阻絕掉需要極強的軌道運算能力，一般來說末端攔截都是在賭「媽祖顯靈」，所以洲際飛彈試射還有個慣例，就是要試射演習，有事前通報的義務，沒有公告的話，各國都會戒備並準備執行保證相互毀滅發射洲際飛彈反擊。

▲其實洲際彈道飛彈最高點都在外太空，外太空並不算領空，也很難攔截。圖為俄羅斯洲際彈道飛彈RS-28薩爾馬特(Satan 2)。（圖／翻攝自俄羅斯國防部官網）



其他網友則在推文中表示，「可以攔攔看啊，到時公親變事主」、「洲際飛彈垂直向上飛，再垂直落下，中途很難欄截吧」、「但是ICBM（洲際彈道飛彈）是射到太空落下，其實B國打不到啊」、「領空不包括外太空」、「有攔截洲際飛彈能力的國家沒幾個好嗎」。