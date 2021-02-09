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美軍雙航母會師南海：展現在挑戰性環境中的作戰能力

▲美軍雙航母在南海會師，進行協同作戰演訓。（圖／翻攝美國太平洋艦隊司令官網）

▲美軍雙航母在南海會師，進行協同作戰演訓。（圖／翻攝美國太平洋艦隊司令官網）

記者魏有德／綜合報導

美國海軍羅斯福號航母戰鬥群（Theodore Roosevelt Carrier Strike Group）及尼米茲號航母戰鬥群（Nimitz Carrier Strike Group）今（9）日會師南海，進行協同作戰操演及指揮管制協調演訓。據了解，美軍上次在南海進行雙航母作戰訓練發生在2020年7月，由雷根號（Ronald Reagan）和尼米茲號（Nimitz）進行演訓。

▲▼ 美國核動力航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt CVN-71）。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國核動力航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt CVN-71）。（圖／達志影像／美聯社）

《Commander, U.S. Pacific Fleet》（美國太平洋艦隊司令）網站指出，雙航母戰鬥群的各式艦艇和戰機在海事通行繁忙地區協調行動，主要展現美國海軍在挑戰性環境中的作戰能力。

▲▼美國海軍尼米茲號（USS Nimitz）航空母艦。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國海軍尼米茲號（USS Nimitz）航空母艦。（圖／達志影像／美聯社）

第9航母打擊群指揮官韋瑞西莫（Doug Verissimo）表示，在南海與第11航母打擊群協同訓練的經驗非常寶貴，「透過這樣的行動，確保我們在戰術上能應對維護和平的挑戰，還能繼續向該地區的合作夥伴及盟友表明致力於促進自由和開放的印度及太平洋。」

太平洋艦隊司令官網指出，雙航母演習是美國海軍在印太地區的一貫行動，「像這樣的雙航母作戰並不是什麼新鮮事，目的是維持美國的戰備狀態和可戰鬥的部隊，以確保盟國和夥伴的安全並維護該地區的和平。」
 

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