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美航母艦群南海大會師！中國遭激怒　美少將嗆：確保各國使用海洋

▲▼美國海軍航母艦尼米茲號去年7月在南海航行。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國海軍航母艦尼米茲號去年7月在南海航行。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國海軍2個航空母艦群羅斯福號與尼米茲號當地時間9日被證實，已航行至南海展開「大會師」，進行雙航艦行動，此是拜登就任美國總統後首次對外展現海軍作戰能力的最新行動。指揮官表示，此舉能助美軍確保熟練與維持和平，同時向區域內夥伴承諾，展現美方推動自由印太地區的決心。

根據美媒《CNN》報導，美國海軍於9日證實，羅斯福號與尼米茲號等航母艦打擊群出沒南海海域，而美軍勃克級神盾飛彈驅逐艦馬侃號才從4日由北往南航駛台灣海峽。美國海軍少將兼尼米茲號指揮官柯克（Jim Kirk）發表聲明，「在國際法規範下，我國承諾並確保所有國家能合法使用海洋。」

2個航空母艦戰鬥群合計共擁有約120架戰機。對此，中外交部發言人趙立堅表示，「美軍此舉意圖挑撥國與國之間的關係，推動南海軍事化，以此破壞南海的區域和平與穩定！」

拜登7日接受美媒《CBS》採訪時透露，稱中國是美國最大的競爭對手。據悉，中國宣稱在南海擁有全海域130萬平方英里的主權，2014年起「填海造陸」，在狹小的珊瑚礁與沙洲打造成人工島，並配備各種飛彈、跑道與軍事系統，此舉觸怒周圍宣稱擁有南海主權的政府，包括菲律賓、越南、馬來西亞、印尼、汶萊、台灣等。

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