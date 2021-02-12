電動機車「除夕凌晨」燒毀…下午剛回原廠保養　消防說是這原因

▲苗栗頭份發生疑似電動機車起火案件。（圖／當事人提供）



記者王致凱／苗栗報導

苗栗縣頭份市11日凌晨發生一起無名火警，車主騎著新買的Gogoro電動機車回老家，沒想到才剛停好車進屋不到15分鐘，屋外車棚竟突然失火，導致電動機車被燒到只剩骨架。車主表示，當天才剛把電動機車牽去做原廠保養，懷疑可能電路發生問題自燃；消防人員則表示，初步研判為周邊物品先起火，再延燒至機車，但真正起火原因仍有待進一步調查。

高姓女子在臉書上描述，「晚上12點多先生騎剛入手一個多月的狗狗肉去阿婆家拜天公…約1點多打來說車子燒起來了」、「消防車到現場滅火，先生發現時已經是黑麻麻的骨架了。」

高女向《ETtoday新聞雲》表示，新買的電動機車下午4點才剛牽回原廠做1000公里例行保養，約1個小時之後騎回家，之後都沒有再用車，直到晚上11時30分要回老家拜天公，一家人拜拜完返家後，先生又自行騎車返回阿婆家與親戚打麻將。高女表示，先生大約0時35分左右抵達，停好車入屋內才10到15分鐘時間，突然聽見消防車聲音，原來是鄰居看見黑煙報警，衝出屋外時，發現消防隊員已經開始在滅火。

苗栗縣消防局火場調查科人員表示，消防局初步研判，疑似車旁雜物先因不明原因起火，之後才燒到機車，但真正原因仍要等正式調查結果出爐才能確定。

不過，高女則表示「完全沒有」周遭雜物起火延燒機車的可能性，因為停車位置旁邊雖然有物品，但都不是易燃物質，且因為是新車，先生停車時還特地找了比較大的空間避免刮傷，停車時也沒有看見明火，或是聞到現場任何異味。

▼高女表示，停車處旁只有木櫃和磚塊，並沒有易燃物品。（圖／當事人提供）



高女補充說，停車處旁邊原本放的是一個木櫃，還有一些磁磚和磚塊，但沒有易燃物品。高女表示，最後一次保養前車況都相當正常，當天去保養時，維修人員也表示機車沒有異狀，「我們也非常訝異，車子居然整個燒起來」。高女說，目前原廠已經將車架和電池拖回調查，希望能盡快知道事情是怎麼發生的。

Gogoro則對此回應說，關於11日凌晨於苗栗發生的火警事故，現場有汽機車遭受波及，經確認並無人員受傷，燃燒起因仍須近一部調查，我們正配合相關單位辦理，盼能儘速釐清原因。

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▼從起火電動機車上拆卸下的電池，已經完全燒成焦黑。（圖／當事人提供）

