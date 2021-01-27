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全台首起機車充電站火警...起火原因：台南市消防局說話了

▲台南市南區GOGORO電動機車電池交換站充電池起火案，經台南市消防局審慎了解事故發生過程與調查下，起火原因仍與「鋰電池」有極大關聯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市南區Gogoro電池交換站充電池起火案，經台南市消防局調查後，認為起火原因與鋰電池有關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市南區日前發生全台首起Gogoro電動機車電池交換站充電池起火案，經台南市消防局審慎調查後，認定起火原因與「鋰電池」有極大關聯。

台南市消防局指出，由於鋰電池使用上越來越普及，幾乎為民眾日常不可或缺的用品，大至電動車輛，小至手機，皆以鋰電池做為電力來源，除電動機車電池交換站充電池起火案件外，台南市先前亦曾發生數起電動車、行動電源、充電池等鋰電池相關產品的火災案例。

▲台南市南區GOGORO電動機車電池交換站充電池起火案，經台南市消防局審慎了解事故發生過程與調查下，起火原因仍與「鋰電池」有極大關聯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局說，一般而言，鋰電池正常使用並不會突然爆炸，會起火燃燒主要有3種異常狀態，第一為電池過充、第二為外部短路、第三為內部短路，為防範使用鋰電池發生火災，提醒民眾使用鋰電池上，務必注意以下幾點事項：購買時認明具有商品安全標章之鋰電池產品。使用前要詳閱產品說明書，並依照指示安全使用。

避免在陽光直射、高溫等環境充電，其周遭亦避免放置可（易）燃物。完成充電時記得移除充電電源，避免過充導致危險。使用時勿過度放電，以免降低電池壽命。鋰電池產品嚴禁敲打、摔碰及撞擊。攜帶時避免金屬物品接觸電池兩極造成短路。

消防局強調，在高科技時代下，鋰電池因輕薄、攜帶方便，可快速充放電重複使用，應用範圍也越來越加廣泛，唯有消費者在產品選購及使用上多加留意，才能降低產品發生災害的風險。

▲台南市南區GOGORO電動機車電池交換站充電池起火案，經台南市消防局審慎了解事故發生過程與調查下，起火原因仍與「鋰電池」有極大關聯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲提醒民眾，鋰電池產品發生火災所造成災害不容小覷，使用時應適度保持警覺性，遵從產品使用及注意事項，才能確保生命財產安全。消防局李明峯局長亦提醒，一旦鋰電池發生火災，降溫為最好的滅火方法，持續以水降溫至鋰反應完畢，火即熄滅，避免波及周圍可燃物，引起更嚴重的燃燒。當鋰電池發生異常或外觀膨脹、破損或其他變化時，應加以更換，並避免睡覺時插上充電，以免造成無法預期的危害。

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