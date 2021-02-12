▲林右昌抽商運籤擲出罕見「立筊」，廟方嘖嘖稱奇「從未見過」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

迎接辛丑牛年到來，基隆市長林右昌在2月12初一子時接連出席慶安宮、奠濟宮頭香賀正典禮，期許所有國人同胞都能過個好年，疫情早日平息。林右昌在廟口奠濟宮擲出罕見的「立筊」，眾人嘖嘖稱奇，認為是個好兆頭。

除夕夜2月11日晚上11時許，林右昌抵達市中心的慶安宮，雖然外頭雨勢不斷，但廟裡仍湧入許多靜候要上頭香的信眾，林右昌向大家寒暄問好，獲得民眾熱烈歡迎；大殿香煙繚繞，待司儀宣佈子時到，林右昌與立委蔡適應、副議長林沛祥及各界賢達一起上香，虔誠祝禱上蒼庇佑。

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▲基隆市長林右昌擲出罕見「立筊」。

林右昌等人緊接著又趕到仁三路廟口奠濟宮上香祈福。在奠濟宮依照慣例，和副議長林沛祥一同開啟廟門，接著由林副議長代表抽出士農工商行業運途籤，林右昌則一一擲筊，當林右昌擲茭請示商業運途時，還擲出罕見的「立筊」好兆頭。

林右昌強調，雖然經過一年疫情仍然相當嚴峻，但由於眾神庇佑，加上國人都能夠配合防疫政策，讓基隆市在過去一年期間，即使面對「鑽石公主號」2千多位旅客、「寶瓶星號」1千多位旅客下船，都沒有爆發疫情，面對新的一年，希望國安家慶、疫情早日平息。

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