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國道初一6車禍多路段塞到紫爆　初二回娘家攻略一次看

▲▼大年初一下午國1北向320.7公里發生事故。（圖／高公局提供）

▲大年初一下午國1北向320.7公里發生事故。（圖／高公局提供）

記者陳詩璧／台北報導

大年初一國道從一早開始就有不少路段出現壅塞狀況，上午因為四起車禍，導致4個路段一度車速掉到20公里以下，下午還發生2起車禍，也讓車流回堵2、3公里。

午後第一起車禍發生在下午2點21分，國1北上320.7公里處發生4輛自小客車追撞事故，佔用中間和內側車道，一直到2點48分排除，但車流已回堵3公里長，另一起是在下午2點50分，發生在國1南向315.6公里處發生4輛自小客車追撞事故占用內側車道，事故發生7分鐘就排除，但也造成了2公里回堵。

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▲▼大年初一下午國1南向315.6公里發生4小客車追撞事故占用內側車道（圖／高公局提供）

▲大年初一下午國1南向315.6公里處，發生4輛小客車追撞事故占用內側車道。（圖／高公局提供）

高公局整理今日壅塞路段，包括國1南向湖口-新竹、埔鹽系統-員林、國1高架南向中壢-楊梅端、國3南向三鶯-關西、和美-彰化系統、中興-名間和國10東向燕巢-燕巢系統，另外，國5北向頭城-坪林於傍晚起出現北向車流，高公局下午4點15分啟動主線儀控及宜蘭至頭城路段開放路肩供大客車行駛。截至下午5點，國道交通量為77.9百萬車公里，預估今日交通量為115百萬車公里。

▲▼春節連假第四天，2月13日大年初二北區北向。（圖／高公局提供）

▲春節連假明（13日）將邁入第四天，北區預估塞車路段及時段，其中國五頭城預估從下午2點半開始塞到深夜12點。（圖／高公局提供）

高公局預估明（13日）大年初二傳統回娘家的日子，預估國道交通量為138百萬車公里，為平日年平均（88百萬車公里）的1.6倍，其中南向交通量可達72百萬車公里，為平日年平均的1.6倍。

高公局預判明日上午易壅塞路段，將出現在國1南向楊梅-新竹系統、三義-台中系統、彰化系統-埔鹽系統、北向圓山-汐止系統；國3南向土城-關西、烏日-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-坪林；國10西向仁武至燕巢系統等路段，高公局建議南下用路人儘量於下午時段出發、北上用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間。

▲▼春節連假第四天，2月13日大年初二中區北向。（圖／高公局提供）

▲▼春節連假第四天，高公局預估中南部塞車路段及時間。（圖／高公局提供）

▲▼春節連假第四天，2月13日大年初二南區北向。（圖／高公局提供）

高公局提到，初二的國道相關疏導措施包括：上午6點-12點國5南港系統交流道之南向入口高乘載管制、凌晨0點-中午12點國5南向石碇、坪林匝道封閉、凌晨0點起連續24小時，國1南向平鎮系統、埔鹽系統匝道封閉、單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0點到5點暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。
▲▼高公局提供大年初二國道攻略。（圖／高公局提供）

▲高公局提供大年初二國道攻略。（圖／高公局提供）

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