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全台最靠北走春行程！基隆山海一日遊

▲▼基隆,旅遊,走春。（圖／雨都漫步提供）

▲基隆和平島公園因地形與氣候因素擁有絕美景致，彷彿大自然地質教室。（圖／雨都漫步 KeeLung For A Walk提供，下同）

記者張惠媛／基隆報導

終於過年啦！農曆春節到來，辛苦一整年好不容易可以放下工作、舒舒服服放個年假，但天天廢在家裡也不是辦法，年假這麼長，當然要把握時間和家人好友一起開心出遊，不能出國沒關係，台灣的山海美景也能美哭你！臨時起意想安排家族旅遊，但訂不到房間、在外過夜又太麻煩？那就來全台「最靠北」的城市－基隆！基隆腹地小，卻有著豐富的大自然美景，只要十分鐘就可以上山又下海，來個輕鬆走春再適合不過，親戚朋友快揪起來衝一波。

和平島公園

基隆是一座與海共生的城市，能天天看到海是一件很合理的事情，近年來人氣超旺的和平島公園，不只可以近距離接觸大海，還有規劃兒童泳池跟寵物泳池，全家大小一起去也能玩得盡興！除此之外和平島公園更是一座大自然地質教室，海浪沖刷加上東北季風吹撫，讓和平島充滿許多奇岩怪石，不只有豐富的海蝕地形如豆腐岩、千疊敷、海蝕平台、海蝕洞等，也有生痕化石可觀察，在涼亭上更可遠眺基隆嶼，在這裡玩上一整天不是問題。

地址：基隆市中正區平一路360號

▲▼基隆,旅遊,走春。（圖／雨都漫步提供）

基隆燈塔

位於基隆港西岸碼頭底部，一處連基隆人都不見得知道的隱藏版景點，這座全白色的燈塔，其實已有百年歷史，原本的紅磚外觀變成現在的純白樣貌，帶有一點異國色彩，直接眺望整個基隆港外海跟碼頭機具運作樣貌，不僅滿足看海的慾望、更能了解基隆的故事，看風景也能很有深度。

地址：基隆市中山區光華路51號

▲▼基隆,旅遊,走春。（圖／雨都漫步提供）

白米甕砲台

既然來到基隆燈塔，也別錯過基隆最著名的砲台景觀。基隆的地形三面環山一面臨海，除了與海洋關係緊密之外，自然景觀亦相當豐富，因為地形特殊、易守難攻，基隆在過去曾經是兵家必爭之地，位處重要的戰略位置，基隆港周邊制高點建造了許多砲台，同樣座落於基隆港西岸的白米甕砲台為國家三級古蹟，歷史上更是基隆港西岸的第一道防線，擁有能俯瞰基隆港全景的絕佳視野，也曾有偶像劇來此取景。

地址：基隆市中山區光華路37巷

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白米甕砲台基隆燈塔和平島公園走春基隆旅遊

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