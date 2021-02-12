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老闆說工地有分屍案…他發抖拆天花板　驚見「女子下半身」掉落

▲▼下半身。（圖／翻攝自臉書爆怨工社）

▲工人拆天花板，突然看到「下半身」掉落地面把他嚇死。（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

記者陳雕文／綜合報導

一名男子準備上工時，老闆把他叫去進行「心理建設」，並說，「你明天要去的工地，聽鄰居說發生分屍案，下半身到現在都還沒找到，你最近運途不順，自己要小心」，男子深感傻眼，隔天盡量不去想，他獨自在拆一樓天花板時，突然一具「下半身遺體」從天而降！男子大叫狂罵髒話衝去找同事協助報案。

男子衝上二樓急忙喊，「靠！下半身！下半身！」其餘同事聽了不以為意，「什麼啦？讓她生？」男子火大叫，「靠北啊！是下！半！身！」同事說，「下半身安娜啦？」男子說，「發現下半身了啦！」

▲▼下半身。（圖／翻攝自臉書爆怨工社）

▲原來是假人下半身...（圖／翻攝自臉書爆怨公社）

後來同事走到一樓看完說，「就假人麻豆的下半身啊！是在該三小？」男子再次確認，果真是麻豆假人，這才冷靜下來，而同事也笑爆了！搞了半天原來是老闆跟同事間的玩笑。

男子將經歷PO上臉書，網友看了紛紛留言，「哈哈哈哈笑死我了」、「怎麼感覺這是你老闆設的局…」、「老闆：驚不驚喜！意不意外！」、「我笑到流淚...」、「讓她生！真的笑翻了」、「我剛剖腹產完，笑到傷口好痛喔！都你啦！」、「好恐怖唷！超好笑的」、「覺得超歡樂的」。

▲▼下半身。（圖／翻攝自臉書爆怨工社）

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