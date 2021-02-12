搶全聯福袋358萬特斯拉！　民眾除夕夜排11小時「20分鐘完售」

▲全聯新春福袋初一開搶。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／台北報導

全聯新春福袋於今（12日）早上9點全台門市開搶，《ETtoday東森新聞雲》直擊大安延吉門市，開店前就有破百人在現場排隊，其中排第一位的江先生更在前一天晚上10點多就帶著愛犬到現場徹夜排隊，目標是抽到頭獎特斯拉，大安延吉門市現場100個福袋、20個福箱在短短20分鐘就全部賣完。

▲江先生昨天晚上10點多就到現場排隊。（圖／記者蔡玟君攝）

今年排第一位準備搶福袋的江先生表示，前一天晚上連年夜飯也沒吃，大概晚上10點40分左右抵達門市現場排隊，靠著聽音樂與和愛犬玩打發時間，今天開賣後順利買到第一個福箱，他更興奮表示，晚一點會去廟裡拜拜，將福箱內的號碼過香爐，希望可以抽到市值388萬的特斯拉。

▲賴先生全家遠從彰化北上夜排。（圖／記者蔡玟君攝）

排第二位的賴先生全家則是遠從彰化開車來台北徹夜排隊，江先生表示，福袋和福箱是其次，最主要是想和全聯先生拍照，因此前一天晚上開車北上，大概快凌晨12點抵達，之後讓2個女兒在車上睡覺，自己和老婆兩人輪流排隊。賴先生表示，前年有買過福袋，曾抽到50吋液晶電視，此次共買了4個福箱，晚點打算去拜拜，希望可以將今年的兩大獎特斯拉和Porsche都抱回家。

▲全聯新春福箱內容。（圖／記者蔡玟君攝）

全聯行銷部協理劉鴻徵表示，今年首次祭出雙頭獎，包括市值358萬的特斯拉以及354萬的Porsche Cayenne，其中這次大獎特斯拉Model X由於近期改版，因此從原訂市值的333萬特斯拉款提升到市值358萬，如果抽到絕對超值，今年買氣也比往年熱烈，以大安延吉門市為例，還沒開賣前現場就有破百位民眾排隊，開賣20分鐘內就賣完100個福袋、20個福箱。

今年全聯同樣推出2款價格不同的牛年福袋，分別是售價200元的「福利熊生肖福袋」共10萬個，以及1200元的「萬國通路福箱」共2萬個，而生肖福袋享1次抽獎機會，通路福袋則有6次，一共有22萬個中獎號碼，每店販售數量依現場公告為準，售完為止，12日下午1點準時開獎。

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