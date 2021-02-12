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父親失蹤報警！半年找無蹤跡…女兒「買新冰箱」成破案關鍵

▲冰箱,食物,冰凍,冷凍,冷藏。（圖／pixabay）

▲警方發現，女子通報父親失蹤後，立刻買了冰箱，因此上門逮人。（圖／pixabay）

記者柯振中／綜合報導

上海市金山區先前發生離奇的失蹤案，一名單姓女子向派出所報案，父親失蹤超過一個月，希望能幫忙找人，但警方調查半年，卻一無所獲，後來接獲情報後，案情大逆轉，立刻逮捕了報案的單姓女子。

綜合陸媒報導，單女2019年4月21日報案，父親失蹤超過一個月，希望警方能夠協尋。警方接獲報案後，也立刻啟動人口排查機制，但一路查詢超過半年，依然一無所獲。

過了半年以後，警方再度接獲報案，這次的報案人是單姓男子的親妹妹，也就是失蹤案報案人的姑姑，但這次報的並非失蹤，而是命案。

單姓男子2019年曾與好友相約掃墓，時間到了人卻沒有出現，打電話也沒人接，讓好友們感到相當奇怪，因此告訴單姓男子的妹妹。

單男的妹妹曾與哥哥發生矛盾，將近一年的時間沒有往來，聽到朋友的消息，才知道哥哥已經失蹤半年。單男的妹妹提到，先前哥哥無業，生活大小事都是她在照顧，家鄉拆遷以後，他們分到了一筆錢，她也拿錢幫哥哥買了一套房，讓哥哥與姪女有個地方能住。

▼單男的妹妹為了讓哥哥、姪女有地方住，特別買了一套房子。（圖／取自免費圖庫pexels）

烤箱,廚房,冰箱。（圖／取自免費圖庫pexels）

不過，哥哥與姪女的關係不融洽，姪女還逃過家，結過2次婚姻，都是失敗結尾，還時常需要哥哥接濟。姪女後來帶著丈夫、外孫女回到哥哥的住處，希望能夠遷戶口，才能到市區上學，哥哥也立刻答應了。

後來哥哥再度聽從姪女的建議，將房子賣掉，到郊區買了大房子，但住了幾天以後，哥哥感到不習慣，希望能再回到市區裡住，也希望她家能夠讓一家四口把戶口遷過來。

但由於她購買的房子只有使用權，沒有辦法遷戶口，哥哥以為她存心刁難，因此2人沒了往來，後來再聽到消息，就是哥哥失蹤的消息了。

警方經過調查，單姓男子的房間擺得整整齊齊，且金融帳戶從2019年3月以後，就再也沒有使用過，加上單女報案父親失蹤後，帳戶突然收到錢，因此將失蹤案升級為侵害事件。

▼警方發現，單女報案以後，帳戶突然收到許多錢。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼刺殺。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

此外，警方還查到，單女報案以後，還買了一組冰箱，因此上門逮捕單女與單女的丈夫，2人也分別吐實。原來，報案之前，單女與父親、丈夫還有女兒在慶生，但父親喝得大醉，單女在替父親清理嘔吐物時，與對方起了糾紛，一氣之下掐住父親的脖子，直到斷氣為止。

單女感到相當驚慌，與丈夫討論後，認為「孩子還小，不能沒人照顧」，因此偷偷買了冰箱，將父親的遺體裝在裡面，送到外地丟棄。

檢調單位複訊過後，依照故意殺人罪、涉嫌幫助、毀滅證據等罪，分別起訴單女與單女的丈夫，目前全案仍在調查當中。

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