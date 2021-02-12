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社會 社會焦點 保障人權

老闆狂傳訊女業務「想開機侵入」！被逮喊：以為她對我有好感

▲▼上班族,客戶,生意人,成交,握手。（圖／翻攝自pixabay）

▲小妍遭合作公司負責人、業務接續以言語、肢體性騷擾。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／台南報導

台南某瓦斯行業務主管小妍（化名）2020年1月起接續遭合作公司負責人阿義（化名）及業務阿俊（化名），以言語、肢體性騷擾，像是傳訊稱「想侵入」，或趁機打量小妍胸部等狀況。事後，小妍提告分別向兩人各求償20萬元精神賠償金，不過，法院勘驗相關事證後，僅認定阿義犯行，判賠6萬元為適當。

判決指出，小妍控訴，阿義簽立合作契約後，自2020年1月起開始對她示愛，先是傳訊「我都告白了」、「你喜歡我嗎？因為我覺得跟你内心契合」，被她拒絕後，接續還傳了「你呢？性慾大嗎？我猜猜，應該不小」、「所以很會叫吧，我想開機試試看」、「我更棒」、「我只是想開機」、「我比較想侵入」、「因為我每早都會晨勃」等性暗示、冒犯言詞，讓她難以忍受。

另外，小妍還提到，她於同年3月底談業務事宜時，阿俊會趁她滑手機之際，多次觸碰她的手臂，還會以目光上下打量她的胸部，事後要求身為雇主的阿義為此進行懲處，但阿義卻未有任何糾正措施，讓她長期處於深具性冒犯、敵意的職場，因此決定提告，分別向2人各求償20萬元。

▲憂鬱,害怕（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲面對阿義、阿俊行徑，小妍覺得難以忍受，決定提告求償。（示意圖／免費圖庫PAKUTASO）

阿義否認犯行，辯稱他與小妍經常互相傳訊，對話內容屬玩笑話，無性騷擾犯意，「有些玩笑開過火了」，但小妍沒有反應心理不舒服，才會覺得小妍是對自己有好感，事後他已向小妍道歉，只是小妍卻因他晚回訊息，「截圖、斷章取義提告」。

阿俊則辯稱，當時雙方交談過程，小妍一直觀看手機，因此基於社交禮儀，才會在離開前碰觸小妍手臂示意，並無冒犯之意，事後，小妍仍繼續派件給他處理，並無身心受創之說。

對此，法官勘驗相關事證，認為阿俊部分證據不足，求償無理，最終僅認定阿義騷擾犯行，審酌兩造身分地位，及小妍精神上痛苦程度等情狀，判阿義賠6萬元為適當。

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