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社會 社會焦點 保障人權

桃園狼師性騷女學生「IG揭淫辱過程」　心靈燈塔淪鬼火！法官重判

▲桃園市歐姓男子前年9月起利用擔任國小導師機會，趁機利用與女童獨處時間襲胸摸下體，共有11名女童受害。（示意圖／視覺中國CFP）

▲桃園一名狼師趁輔導女學生時性騷擾。（示意圖／視覺中國CFP）

記者葉國吏／綜合報導　

桃園一名狼師，竟然利用女學生對他的信任，趁女學生心理輔導時強吻，女學生嚇到後逃離，並在IG寫下「我永遠都記得，那個充滿鬍渣噁心的嘴唇，碰到我的臉頰…從那次開始我變對老男人有陰影」。法官痛批「心靈燈塔淪為導往地獄之鬼火」，依《性騷擾防治法》、《兒童及少年福利與權益保障法》判刑8月定讞須入獄。

根據判決書指出，桃園某高中附設國中部，一位女學生竟然遭到輔導室兼任老師性騷擾，而且次數不只一次。起訴書中指出，老師多次在早自習、午休時、每週2-3次找女學生到輔導室，趁女學生情緒低落、不注意的時候正面擁抱女學生，甚至還用嘴巴親臉、胸部、嘴巴等。

▲女學生被老師如此侵犯後從此對老男人有陰影。（示意圖／免費圖庫pxhere）

女學生被老師如此侵犯後從此對老男人有陰影，整件事情直到被媽媽帶去整脊時、男師傅碰觸到她身體時崩潰大哭，媽媽才察覺。女學生還在IG上寫下遭老師性騷擾的過程。女學生寫道，男老師趁她在哭的時候先問「可以抱抱妳嗎？」女學生沒多想就讓她抱了，「後來他變本加厲，在我哭的時候問我可不可以親我，然後就親下去了」。「我永遠都記得，那個充滿鬍渣噁心的嘴唇，碰到我的臉頰…」。

全案經過漫長的訴訟，高等法院2020年12月判決，痛批老師原本應該是學生的心靈燈塔，但他卻淪為「導往地獄之鬼火」，根本就是趁火打劫的狼師。而且狼師一開始還不認罪，直到最後發現「紙包不住火」才開始認罪，犯後態度不佳，判刑8月定讞必須入獄。

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