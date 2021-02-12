當媽友人「和兒子玩親親」狂曬照！他喊超怪…吸共鳴：身體界線呢

▲孩子都是爸媽的心肝寶貝。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

孩子都是每個爸媽的寶貝，更是一塊心頭肉，但這樣的行為意外引發討論。一位網友在PTT的WomenTalk板上發文，說他有個朋友已經當媽了，但對方常常發跟兒子的親嘴照，「那個親法我覺得不太像父母對小孩，有一點像情侶之間親嘴的感覺……」讓原PO不禁發起閒聊「看到父母跟小孩親嘴覺得怪怪的」，想知道其他人怎麼看。

「最近看到一個朋友一直發她小孩的照片」，這位網友文中表示，雖然本來就常常看到曬小孩的照片，也可以理解父母跟小孩會有比較親密的行為，「但最近看到這位朋友都是發跟她兒子親嘴照。」原PO形容，對方的親法已經不太像父母對小孩，比較像情侶親嘴，「反正就是看了覺得怪怪的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也透露，對方每次發照片，大概10次中有8次都是跟兒子親嘴的照片，就忍不住疑惑，「以前我父母也不會跟我親嘴，要親也是親臉，看到其他朋友也沒有跟小孩親嘴啦！所以看到這個就感覺有點怪」，但也想說是不是跟小孩親嘴本來就沒什麼，是否自己太古板。

▲看到當媽媽的朋友親小孩，原PO表示不解。（示意圖／Pixabay）

沒想到，貼文馬上引發同感，「我男生朋友也會發跟他女兒的親嘴照……覺得很無言」、「所以就知道有些父母為什麼小孩交男女朋友就暴怒的原因了吧」、「以前小時候我爸也叫我跟他親嘴給媽媽看，那時候什麼都不懂也覺得好玩，但長大後回想覺得不太妥」、「我光看到你的標題就覺得噁心了」、「我也覺得不行，從小就要教導小孩身體的界線啊！」

雖然大部分的人都覺得不妥，不過也有網友表示，「還好吧？我小時候也愛跟馬麻親親」、「我不喜歡親嘴，但我兒子（三歲）都會強吻我……若我拒絕他還會生氣。後來就放棄抵抗了，反正只是碰一下嘴唇不是喇基」、「可愛的親親可以啊」、「我知道有跟爸爸好到會親嘴的，而且是已經成年了」、「還好吧又不是喇舌。」