　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

當媽友人「和兒子玩親親」狂曬照！他喊超怪…吸共鳴：身體界線呢

▲▼親子,媽媽,母親,嬰兒（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲孩子都是爸媽的心肝寶貝。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

孩子都是每個爸媽的寶貝，更是一塊心頭肉，但這樣的行為意外引發討論。一位網友在PTT的WomenTalk板上發文，說他有個朋友已經當媽了，但對方常常發跟兒子的親嘴照，「那個親法我覺得不太像父母對小孩，有一點像情侶之間親嘴的感覺……」讓原PO不禁發起閒聊「看到父母跟小孩親嘴覺得怪怪的」，想知道其他人怎麼看。

「最近看到一個朋友一直發她小孩的照片」，這位網友文中表示，雖然本來就常常看到曬小孩的照片，也可以理解父母跟小孩會有比較親密的行為，「但最近看到這位朋友都是發跟她兒子親嘴照。」原PO形容，對方的親法已經不太像父母對小孩，比較像情侶親嘴，「反正就是看了覺得怪怪的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他也透露，對方每次發照片，大概10次中有8次都是跟兒子親嘴的照片，就忍不住疑惑，「以前我父母也不會跟我親嘴，要親也是親臉，看到其他朋友也沒有跟小孩親嘴啦！所以看到這個就感覺有點怪」，但也想說是不是跟小孩親嘴本來就沒什麼，是否自己太古板。

▲▼親子,母子,爸媽,媽媽,小孩,小朋友,兒子,親情,家人,家長。（示意圖／pixabay）

▲看到當媽媽的朋友親小孩，原PO表示不解。（示意圖／Pixabay）

沒想到，貼文馬上引發同感，「我男生朋友也會發跟他女兒的親嘴照……覺得很無言」、「所以就知道有些父母為什麼小孩交男女朋友就暴怒的原因了吧」、「以前小時候我爸也叫我跟他親嘴給媽媽看，那時候什麼都不懂也覺得好玩，但長大後回想覺得不太妥」、「我光看到你的標題就覺得噁心了」、「我也覺得不行，從小就要教導小孩身體的界線啊！」

雖然大部分的人都覺得不妥，不過也有網友表示，「還好吧？我小時候也愛跟馬麻親親」、「我不喜歡親嘴，但我兒子（三歲）都會強吻我……若我拒絕他還會生氣。後來就放棄抵抗了，反正只是碰一下嘴唇不是喇基」、「可愛的親親可以啊」、「我知道有跟爸爸好到會親嘴的，而且是已經成年了」、「還好吧又不是喇舌。」

►點我樂透過新年，東森天天開百萬

ET快訊
北北基大雨特報！初一北台灣濕涼有雨　台北2天放晴時間曝
大龍峒保安宮國運籤出爐！　4籤「保守為主」寓意揭曉

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「龍伯格測驗」測試你的平衡感好不好？醫：看襪子就知道

北北基大雨特報！初一北台灣濕涼有雨　台北2天放晴時間曝

人妻實力！PO文「1讚10元」賭紅包　5000網友狂挺讓老公掏5萬認輸

衛武營新春剪花藝術　「繁花盛開的祝福」療癒眾人

初一國5恐連塞近10小時！高公局曝國道「5地雷路段」車最多

當媽友人「和兒子玩親親」狂曬照！他喊超怪…吸共鳴：身體界線呢

頭獎累積300萬！　「東森樂透」初一開新聞雲App搶好運整年

除夕一過…鞭炮巨響、擋道放煙火不甩警　全台網友FB一片暴走

大龍峒保安宮國運籤出爐！4籤「保守為主」：守住目前台灣局面

初一子時開廟門！大甲鎮瀾宮女信眾隨手一插　驚喜搶到頭香

台南2屁孩騎機車「踹外籍移工」　催油門伸腳踢...雙方失控摔地！

部桃院內群聚染疫危機解除！　急診醫護合唱「扛得住」打氣

帽T妹刮中10萬「彩券丟著就走！」身障男急報警...事後拒禮：不該拿

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

奴才熱情嘟嘴狂吸「強吻嘴邊肉」　鼠寶生無可戀放棄抵抗：夠了沒

浴室驚見「移動金針菇」S型滑行 見人急落跑...網笑：趕回家過年

法國天菜衛生部長「意外秀肌肉」　半裸打疫苗影片曝...網：要看哪？

網購寄錯衣！京劇頭套→舞龍舞喵　貓咪表情超厭世「把臉埋進棉被」

第2張就中！與家人合資3萬6千元　OL刮刮樂中百萬...加碼喊拚BMW

見垃圾車壓縮他後退喊：會噴！婦人來不及閃...噁心殘渣灑滿身

「龍伯格測驗」測試你的平衡感好不好？醫：看襪子就知道

北北基大雨特報！初一北台灣濕涼有雨　台北2天放晴時間曝

人妻實力！PO文「1讚10元」賭紅包　5000網友狂挺讓老公掏5萬認輸

衛武營新春剪花藝術　「繁花盛開的祝福」療癒眾人

初一國5恐連塞近10小時！高公局曝國道「5地雷路段」車最多

當媽友人「和兒子玩親親」狂曬照！他喊超怪…吸共鳴：身體界線呢

頭獎累積300萬！　「東森樂透」初一開新聞雲App搶好運整年

除夕一過…鞭炮巨響、擋道放煙火不甩警　全台網友FB一片暴走

大龍峒保安宮國運籤出爐！4籤「保守為主」：守住目前台灣局面

初一子時開廟門！大甲鎮瀾宮女信眾隨手一插　驚喜搶到頭香

膝蓋「擠牙膏」！25歲痛風男尿酸飆破800mg　手術畫面曝光

下班出車禍慘失能！16年老東家撇「職業災害」…不認帳結果曝

根本該去迪士尼上班！「寶寶版」白雪公主、壞皇后可愛超載

奴才忘獎勵！貴賓解放完急跺腳　回頭確認：真的有尿！

北京現場／集中隔離點「春節大禮包」開箱！　除夕神秘加菜

黃小柔超怕魚「堅持去水族館」頭暈想吐狂衝：想為小孩留回憶

「龍伯格測驗」測試你的平衡感好不好？醫：看襪子就知道

讓體育賽事像電動一樣　東京用5G打造奧運

本土劇女神新年大解放！陳子玄曬邪惡視角　「胸前車頭燈」超閃

北北基大雨特報！初一北台灣濕涼有雨　台北2天放晴時間曝

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

生活熱門新聞

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

初一9大禁忌　喊人全名衰整年

小年夜「越晚雨越大」　開工日可能有寒流

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

小二數學題「全班6人對」　年輕媽答錯傻眼

紅包禁忌14點總整理！用百鈔取代千鈔添福氣

爸藏10年「退休紀念高粱」　開箱整甕空了

大龍峒保安宮國運籤出爐！廟方：4籤「保守」為主

她買2肉湯飯噴100元　網曝店家用意

台彩中獎者去年、今年長太像　網驚PO對比曝照真相

2021辛丑牛年安太歲、點光明燈消災祈福

護理師染疫家人全確診！丈夫康復出院

做了衰整年！農曆新年「8大禁忌」

湧蓮寺籤詩出爐！國運籤「大吉」

更多熱門

相關新聞

母癌逝3年！她「打開遺物」眼眶紅了：媽媽的愛

母癌逝3年！她「打開遺物」眼眶紅了：媽媽的愛

隨著年關將至，許多人都會開始大掃除，把家裡弄得乾乾淨淨，煥然一新迎接新年，而在過程中總會翻出不少帶有回憶的物品。女網友分享，母親病逝後3年，自己終於鼓起勇氣整理母親放在陽台的大箱子，結果打開後，看到「媽媽留下的愛」讓她瞬間哭笑不得。

他怒「買房為何要付公設的錢？」網噓翻

他怒「買房為何要付公設的錢？」網噓翻

明天開始爽放7天！鄉民曝「小年夜放假」原因

明天開始爽放7天！鄉民曝「小年夜放假」原因

毒父母下跪討錢　孝子心軟裝病騙錢

毒父母下跪討錢　孝子心軟裝病騙錢

雪橇犬討吃雞蛋糕　弟崩潰含淚餵

雪橇犬討吃雞蛋糕　弟崩潰含淚餵

關鍵字：

父母爸媽小孩孩子親嘴親密親子PTT

讀者迴響

熱門新聞

23歲男遭「口爆」命危！鞭炮嘴裡炸開

諾貝爾遺產100多年沒發完　原因曝

《終極一班》16年了！那些KO榜高手現況公開

辛龍睽違4個半月發聲！　除夕夜吐正向5字

女兒被賞巴掌　父找20親戚包車殺到婆家

印度神童除夕災難預言落空？網曝真實日期

高雄夜市除夕夜亂鬥！5歲女童遭爆頭

慈禧拉粑粑　宮女「口技」擦屁股

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

百萬YouTuber「跟親妹接吻」　網傻：竟然做了

雙魚座中獎機率大！新年財運亨通「5星座」

過年10大禁忌別踩　整年超好運

夫拍照炫：妳那麼難追，還不是給我當保姆

高中妹染HPV！媽診間動粗　醫打臉：妳害的

側寫／峮峮「跨越心中的坎」笑了

更多

最夯影音

更多
台南2屁孩騎機車「踹外籍移工」　催油門伸腳踢...雙方失控摔地！

台南2屁孩騎機車「踹外籍移工」　催油門伸腳踢...雙方失控摔地！
部桃院內群聚染疫危機解除！　急診醫護合唱「扛得住」打氣

部桃院內群聚染疫危機解除！　急診醫護合唱「扛得住」打氣

帽T妹刮中10萬「彩券丟著就走！」身障男急報警...事後拒禮：不該拿

帽T妹刮中10萬「彩券丟著就走！」身障男急報警...事後拒禮：不該拿

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

媽問要不要剪指甲...天竺鼠腿軟　「果斷搖頭」低喃求饒融化網友！

奴才熱情嘟嘴狂吸「強吻嘴邊肉」　鼠寶生無可戀放棄抵抗：夠了沒

奴才熱情嘟嘴狂吸「強吻嘴邊肉」　鼠寶生無可戀放棄抵抗：夠了沒

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面