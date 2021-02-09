公園草皮塌陷…驚見恐怖巨坑！　居民憶「埋了8萬屍」：不敢看

80,000 bodies are believed to lie beneath the parkhttps://t.co/3DlGcYEk3q — Liverpool Echo (@LivEchonews) February 8, 2021

記者吳美依／綜合外電報導

英國利物浦的公園「格蘭特花園」（Grant Gardens）一處草皮突然塌陷，出現一個又大又深的坑洞。居民雪莉（Shirley Hand）當時正在現場，目睹全程。她坦言，只要想到這裡多年前是一座公墓，埋葬高達8萬具遺體，就實在不敢「往下看」。

雪莉在現場拉起封鎖線之前，近距離捕捉到巨坑的照片，並且分享至臉書。她回憶，「我們必須趕快離開草地，因為它在我們腳下下沉。」

綜合《鏡報》、《利物浦回聲報》報導，格蘭特花園19世紀是利物浦大公墓，埋葬大約8萬具遺體，兩次世界大戰期間才被改建成公園，並於1914年開放。雖然墓地裡各種墓碑、紀念性建築物都已經被拆除，但地底下的墓穴以填充方式處理，結構至今完好無損。

利物浦市議會發言人表示，該墓穴之前可能沒有被正確填滿，加上最近天氣太過潮濕，才會發生此事。她說，相關單位已經緊急到場勘查，計畫將坑洞填補起來，並且建造一座土堆，防止以後再度塌陷。

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